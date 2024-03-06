1.69 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس أكثر من 1.69 مليار درهم تمت عبر 675 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 550 مبايعة بقيمة 1.28 مليار درهم، منها 45 مبايعة لأراضٍ، و392 مبايعة لوحدات سكنية و113 مبايعة لمبان. وجاءت أهم المبايعات في دبي لصفقة بيع شقة سكنية في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 26.6 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع شقة فندقية في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهون 319.7 مليون درهم تمت عبر 88 معاملة، منها 17 رهناً لأراضٍ، و52 رهناً لوحدات سكنية، و19 رهناً لمبان أهمها صفقة رهن قطعة أرض تجارية في الرفاعة بقيمة 138 مليونا.

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