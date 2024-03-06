دبي تستضيف «مهرجان المستقبل» بمشاركة أبرز المبتكرين في العالم 24 أبريل

المصدر: دبي- البيان

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تُنظّم دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، الحدث العالمي مهرجان المستقبل، بالتعاون مع «تريند هنتر»، منصة استكشاف الاتجاهات الصاعدة وتسريع الابتكار. ويقام الحدث يومي 24 و25 أبريل في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة عدد من أبرز المبتكرين والعقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم.

تقام الدورة الافتتاحية لـ مهرجان المستقبل في منطقة الشرق الأوسط تحت شعار «العام الذي يغير فيه الذكاء الاصطناعي حياتك!»، حيث يُسلّط الحدث الضوء على التزام دبي ودولة الإمارات، بتبني التكنولوجيا للمضي قُدُماً في مسيرة الابتكار والتميّز والنموّ المستدام. ويتضمّن جدول فعاليات الحدث العديد من الجلسات والنقاشات، مثل «حوارات الاتجاهات» (Trend Talks).

وقال عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مؤسسة دبي للمستقبل»: «تساهم استضافة مهرجان المستقبل في دبي في تعزيز المكانة الرائدة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، على الخريطة العالمية للابتكار والتكنولوجيا، حيثُ تُعدُّ الدولة نموذجاً في توظيف الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة تطوّر مختلف القطاعات الرئيسية؛ ويدعم هذا الحدث نهجنا القائم على تسخير تقنيات المستقبل، بما فيها الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، ونسعى من خلاله إلى جمع العقول المبدعة في مجال التكنولوجيا والابتكار تحت سقفٍ واحد، وتوفير منصّةٍ استراتيجية للحوار وتطوير التعاون في تشكيل مستقبل مُختلف القطاعات».

كوكبة من المتحدثين

ويستضيف المهرجان كوكبةً من المتحدّثين البارزين، منهم جيريمي جوتشي، المؤلف الحائز على عدة جوائز، والمدير التنفيذي وخبير الابتكار لدى «تريند هنتر»، لمناقشة مفهوم الذكاء الاصطناعي ونقطة التحوّل، وسوف يشارك الحضور بنظرته الشاملة عن الذكاء الاصطناعي ودوره كمحفزٍّ للتقدّم والابتكار، وقال جوتشي: «تعكس استضافة مدينة دبي لهذا الحدث التزامها الراسخ بالتقدّم التكنولوجي، وتوفير منصّات لتسليط الضوء على مستقبل الذكاء الاصطناعي، ونحن على ثقة بأن هذا الحدث سوف يُحدث تحوّلاً في مشهد الابتكار».

320 ملياراً فوائد

ومن المتوقع أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة توسعاً كبيراً، أشارت «برايس ووترهاوس كوبرز» أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحوّ 14% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول العام 2030، في حين ستحقق منطقة الشرق الأوسط 2% (320 مليار دولار) من الفوائد العالمية الإجمالية للذكاء الاصطناعي.

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