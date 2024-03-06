3.4 مليارات درهم أرباح «الإمارات للألمنيوم» في 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تحقيق أداء مالي تنافسي ومعدلات إنتاج غير مسبوقة عبر سلسلة القيمة خلال عام 2023.

وبالرغم من التراجع الذي شهده سوق الألمنيوم العالمي عن المعدلات القياسية المسجلة في عام 2022، بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم 7.7 مليارات درهم 2.1 مليار دولار. وسجلت الشركة صافي ربح قدره 3.4 مليارات درهم مقارنة بـ 7.4 مليارات درهم للعام 2022. وحافظت الشركة على إجمالي توزيعات الأرباح للمساهمين في عام 2023 عند 3.7 مليارات درهم، وهي توزيعات أرباح مماثلة لعام 2022 القياسية.

وبلغت الإيرادات 29.5 مليار درهم بسبب انخفاض الأسعار القياسية للألمنيوم عالمياً، والذي عوضته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بزيادة حجم إنتاج خام البوكسيت الذي شهد سعره ارتفاعاً عالمياً، مقارنة بـ 34.6 مليار درهم للعام 2022. وبلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية ليصل إلى 7.9 مليارات درهم، مقارنة بـ 12.7 مليار درهم للعام 2022.

وفورات

وحقق برنامج «نجاح» للتحول التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وفورات في إطار تحسينات التكلفة والإيرادات خلال عام 2023 بمبلغ 2.6 مليار درهم. ومنذ إطلاقه، حقق برنامج «نجاح» تحسينات في معدل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 8.8 مليارات درهم.

وسجل إنتاج قطاع الألمنيوم المصهور هامش أرباح معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 25%، (مقارنة بــ 35% للعام 2022). وحققت الشركة صافي ربح قدره 3.4 مليارات درهم، مقارنة بـ 7.4 مليارات درهم للعام 2022. في حين سجلت صادرات البوكسيت والألومينا والمعدن المصهور أرقاماً قياسية لم تصل إليها الشركة من قبل.

وارتفعت صادرات البوكسيت من جمهورية غينيا لتصل إلى 14.1 مليون طن متري رطب مقارنة بصادرات بلغت ـ14 مليون طن متري رطب للعام 2022. تم توريد حوالي 1.2 مليون طن منها إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم بيع الكمية المتبقية لعملاء الشركة لتصبح بذلك الإمارات العالمية للألمنيوم واحدة من أكبر موردي البوكسيت التجاري حول العالم.

واستمرت مصفاة الطويلة للألومينا بتجاوز طاقتها الإنتاجية من خلال إنتاج 2.48 مليون طن من الألومينا في عام 2023 (مقارنة مع 2.43 مليون طن للعام 2022) بما يلبي 48% من إجمالي متطلبات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا خلال العام.

وبلغ إنتاج مصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة وجبل علي 2.66 مليون طن من المعدن المصهور، مقارنة بـ2.65 مليون طن للعام 2022. وقد حققت المصاهر أعلى متوسط نقاء للمعدن في تاريخها. كما أنتجت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 205 آلاف طن من المنتجات ذات القيمة المضافة المستخدمة في قطاعات الطيران والإلكترونيات والتي تتطلب معادن فائقة النقاء وعالية النقاء.

مبيعات

وبلغ إجمالي المبيعات للألمنيوم 2.75 مليون طن (مقارنة بـ2.72 مليون طن للعام 2022). وبلغت نسبة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 76% (مقارنة بـ 78% للعام 2022) وردتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى حوالي 423 عميلاً في أكثر من 50 دولة. وارتفعت مبيعات الشركة إلى العملاء المحليين في الإمارات لتصل إلى 293 طناً مقارنة بـ 268 طناً في عام 2022.

وبلغ متوسط سعر طن الألمنيوم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في بورصة لندن 2.264 دولاراً خلال العام، مقارنة بـ 2.715 دولاراً للطن خلال عام 2022، وذلك لارتباط السعر القياسي العالمي للألمنيوم ارتباطاً وثيقاً بأوضاع الاقتصاد العالمي.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «حققت الإمارات العالمية للألمنيوم نتائج مالية تنافسية في عام 2023 مقارنة بنظرائها في القطاع من كبرى الشركات وحافظت على توزيعات الأرباح القياسية للمساهمين بفضل التركيز المستمر على أعلى المعايير فيما يخص سلامة الموظفين، والتميز التشغيلي، والتكاليف، والعلاقات القوية مع عملائنا في جميع أنحاء العالم».

أسعار

وأضاف: «انخفضت أسعار الألمنيوم العالمية إلى أقل من معدلاتها في عام 2022 في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومع ذلك ظلت أعلى من متوسط المعدلات التاريخية المسجلة في السنوات الثماني قبل انتشار الجائحة. لا تزال التوقعات المستقبلية للألمنيوم إيجابية نظراً لدور الألمنيوم كركيزة أساسية في بناء مجتمعات أكثر استدامة. ومن المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الألمنيوم نمواً كبيراً خلال العقود المقبلة، خصوصاً على الألمنيوم منخفض الكربون والمعاد تدويره، لهذا السبب تسعى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال وترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع صناعة الألمنيوم العالمي».

ومن جانبه قال زياد فارس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «حققت الشركة على مدار السنوات الأربع الماضية نقلة نوعية في أعمالها حققنا خلالها وفورات في إطار تحسينات التكلفة والإيرادات بقيمة 2.4 مليار دولار. مما مكننا خلال الفترة نفسها من خفض إجمالي الديون بمقدار 3.3 مليارات دولار وتوفير توزيعات أرباح قياسية لمساهمينا».

سداد

وقامت الشركة بتسديد مبلغ 2.9 مليار درهم من الديون قبل موعد استحقاقها إلى جانب الدفعات المجدولة المترتبة على شركة غينيا ألومينا كوربوريشن خلال عام 2023. وبلغ إجمالي الديون 16.6 مليار درهم في نهاية عام 2023، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.8 ضعف، ما يشكل انخفاضاً من 19.7 مليار درهم في نهاية عام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز