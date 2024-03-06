«باركن» تحدد النطاق السعري للسهم بين 2 و 2.10 درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة باركن، عن النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي، حيث تم تحديد النطاق السعري للطرح بين درهمين و2.10 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية عند إدراج قيمة الأسهم تتراوح بين 6 مليارات درهم إلى 6.30 مليارات درهم، إذ يتوقع صندوق دبي للاستثمار بيع 749.700.000 سهم عادي، وهو ما يمثل 24.99 % من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، مع احتفاظ الصندوق بحقه في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما وفقاً لتقديرهما المطلق وللقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة، سيكون حجم الطرح حوالي 1.499 مليار إلى 1.57 مليار درهم (حوالي 408.28 ملايين إلى 428.69 مليون دولار). ومن المتوقع الإعلان عن سعر العرض النهائي في 14 مارس 2024.

وتعد جميع الأسهم أسهماً قائمة مملوكة لصندوق دبي للاستثمار باعتباره المساهم البائع. ولن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. وعقب الطرح، رهناً بعدم زيادة حجم الطرح بعد الاكتتاب، سيواصل المساهم البائع امتلاك 75.01% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.

وقال محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «بفضل تاريخنا الطويل والناجح الذي يمتد لما يقرب من ثلاثة عقود، يقدم باركن أحدث الحلول وأفضل الخدمات في مجال إدارة مواقف المركبات، وذلك وفقاً لرؤية دبي الاقتصادية والحضارية والاجتماعية. تشغل الشركة بنية تحتية حيوية للإمارة، ونلعب دوراً أساسياً في تعزيز التنقل ودعم خطط التوسع في المدينة. مع استمرار نمو دبي، ستتطور شركتنا بموازاة هذا النمو.

يمكن للاكتتاب العام أن يساهم في بناء وتعزيز نجاحنا، مما يعزز الابتكار ويحقق أداءً مالياً قوياً، ويستغل إمكانات منصتنا للنمو والتنويع. كدليل على جاذبية قصتنا الاستثمارية، نفخر بالاهتمام القوي الذي أظهره المستثمرون بعد إعلاننا عزمنا على طرح أسهمنا في سوق دبي المالي. في باركن، نحن ملتزمون بتقديم قيمة مضافة لجميع الشركاء المعنيين، وبتطوير وتشكيل مستقبل صناعتنا بثبات وتطور على مدى السنوات المقبلة».

تفاصيل الاكتتاب

ووفقاً لكل من قانون الشركات في دولة الإمارات وقانون دبي، سيتم حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لصندوق الإمارات للاستثمار.

حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

انطلقت فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الإمارات أمس وتستمر لغاية 12 مارس، بينما تستمر للمستثمرين المؤهلين لغاية 13 مارس 2024.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، سيقوم المستثمرون المشاركون في اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح.

تخصيص

وسيتم ضمان حد أدنى من التخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى يصل إلى 2000 سهم، مع مراعاة إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقاً للحد الأدنى المضمون للتخصيص في الشريحة الأولى بما لا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة الأولى، وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 2000 سهم.

ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في مارس 2024، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وتم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل. وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وشركة جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات) وبنك أبوظبي الأول كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وويو بنك، كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.

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