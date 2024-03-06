800 مليون درهم توزيعات نقدية لـ «تيكوم» عن 2023

المصدر: دبي - البيان

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عقدت مجموعة تيكوم اجتماع جمعيتها العمومية السنوي في مدينة دبي للإنترنت التابعة للمجموعة، حيث وافق مساهمو المجموعة خلال الاجتماع على بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، فضلاً عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم (8 فلوس للسهم الواحد) للنصف الثاني من عام 2023، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2023 إلى 800 مليون درهم.

ويتماشى توزيع الأرباح النقدية المقرر مع سياسة توزيعات الأرباح المنصوص عليها في نشرة اكتتاب الطرح العام الأولي، والتي التزمت فيها مجموعة تيكوم بدفع توزيعات أرباح بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنوياً ولغاية سبتمبر 2025. وتخضع جميع القرارات المستقبلية المتعلقة بتوزيعات الأرباح لتوصيات مجلس إدارة المجموعة وموافقة مساهميها.

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: «يعكس الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققته مجموعة تيكوم خلال عام 2023 قوة وكفاءة نموذج أعمالنا، وجاذبية مجمعات الأعمال العشرة المتخصصة التي تملكها المجموعة وتديرها، فضلاً عن إمكانات المجموعة الفريدة التي مكنتها من الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دولة الإمارات وإمارة دبي.

وحافظت المجموعة على مكانتها المتميزة في طليعة مشهد الابتكار، وواصلت دورها البارز كمحرك استراتيجي لقطاع الأعمال في إمارة دبي، كما حرصت في الوقت ذاته على تحقيق أفضل عوائد وقيمة ممكنة لمساهميها».

وكانت مجموعة تيكوم قد حققت أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 10% على أساس سنوي محققة بذلك رقماً قياسياً يبلغ 2.2 مليار درهم، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق بمقدار 1.1 مليار درهم. كما حافظت المجموعة على ميزانية عمومية قوية، بالإضافة إلى تسجيل زيادة في الإيرادات التشغيلية والتدفقات النقدية الحرة المتكررة.

وحققت المجموعة كذلك معدلات إشغال مرتفعة، حيث بلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 89%، فيما بلغ معدل إشغال تأجير الأراضي 94%. ونمت قاعدة عملاء المجموعة بنسبة 15% لتصل إلى 11 ألف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها.

ويأتي الأداء القوي للمجموعة مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.

وتمتلك مجموعة تيكوم وتدير محفظة أصول واسعة ومتنوعة تلبي احتياجات ستة قطاعات استراتيجية وتوفر مجمعات أعمال متخصصة وجاذبة للشركات العالمية والإقليمية ورواد الأعمال وأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات وإمارة دبي.

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