«ديار» توزع أرباحاً للمرة الأولى بـ 4 فلوس للسهم

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة ديار للتطوير، عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع الأرباح للمرة الأولى في تاريخ الشركة، حيث يشكل القرار التاريخي فصلاً مهماً لشركة ديار، حيث يؤكد التزامها بتوفير قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

وقال عبدالله الهاملي، رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير: «يسعدنا الإعلان عن قرارنا بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين في ديار، حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4 % من رأس المال (175 مليون درهم، أي ما يعادل 4 فلوس للسهم الواحد) على المساهمين، وعرض التوصية على الجمعية العامة للموافقة على القرار.

ويمثل هذا القرار إنجازاً مهماً في مسيرتنا ويعكس مسار نمونا الملحوظ خلال السنوات الأخيرة. لقد شهدت ديار تحولاً ملحوظاً، بعد مرحلة التعافي عام 2022 وبداية مرحلة متميزة عام 2023. وتتمتع ديار اليوم بمكانة تؤهلها لبدء فصل جديد من النمو، بالاعتماد على نموذج عمل قوي والمبادرات الاستراتيجية القائمة. وأثق بأن هذا القرار المهم يمهّد الطريق لاستمرار نجاحنا في المستقبل».

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