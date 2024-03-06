«دبي الإسلامي» يتصدر تداولات سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.568 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و718.88 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة بنحو 1.28 مليار درهم موزعة بواقع 980.23 مليون درهم في سوق أبوظبي، و295.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 413.8 مليون سهم عبر تنفيذ 22.4 ألف صفقة.

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4200 نقطة في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات الاستهلاكية، ليغلق مؤشر السوق عند 4245.8 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.87%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» تداولات سوق دبي المالي في جلسة أمس، بسيولة ناهزت 62.7 مليون درهم، تعادل 21% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 295.9 مليون درهم. وقاد سهم «أمان» ارتفاعات 12 سهماً بالسوق مرتفعاً 8.24%، وصعدت في سوق دبي أسهم الوطنية الدولية القابضة 7.1%، والفردوس القابضة 1.8%، والإمارات ريم للاستثمار 1.74%.

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9236.3 نقطة، متراجعاً 0.53%. وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 5 صفقات كبيرة على سهم «فينكس كروب» بقيمة 55.1 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقات بسعر 1.86 درهم للسهم على 29.6 مليون سهم من أسهم الشركة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 201.2 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 83.6 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 65.95 مليون درهم. وقفز سهم «أسمنت الفجيرة» بالحد الأقصى في سوق أبوظبي، وارتفعت أسهم أريد 9.1%، ورابكو للاستثمار 8.7%، وجلفار 5%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز