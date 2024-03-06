«دريك آند سكل» تعتزم زيادة رأس المال إلى 600 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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قرر مجلس إدارة «دريك أند سكل» دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، 27 مارس الجاري، للنظر في جدول الأعمال، وزيادة رأس مال الشركة بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم.

يشمل جدول الأعمال الاطلاع على ما قامت به الشركة من إجراءات وخطوات لإعادة هيكلة رأس مال الشركة، وكذلك عرض خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة والموافقة عليها، إلى جانب الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة بخصوص زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلة الزيادة في رأس المال.

كما تناقش العمومية الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم وذلك بإصدار أسهم جديدة تصل إلى 2.400.000.000 سهم بقيمة اسمية تعادل واحد (1) درهم للسهم الواحد وسعر خصم إصدار يقدر ب 0.75 درهم.

كما تناقش الموافقة على التداول على أسهم الشركة بمجرد الانتهاء من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، واعتماد المقيم المستقبل الذي عينته الشركة للوصول إلى القيمة العادلة لأسهم رأس مال الشركة، وتعديل النظام الأساسي للشركة.

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