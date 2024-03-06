«الياه سات» ترفع توزيعات الأرباح 2 % إلى 16.46 فلساً للسهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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قررت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، زيادة توزيعات الأرباح للعام 2023 بنسبة 2% إلى 16.46 فلساً للسهم الواحد، أو ما يماثل 402 مليون درهم (109 ملايين دولار).

وقد أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 1.7 مليار درهم (457 مليون دولار)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 3% لتسجل مستوى قدره 977 مليون درهم (266 مليون دولار).

ونما صافي الدخل بنسبة 68% ليصل إلى 405 ملايين درهم (110 ملايين دولار).

وعلى أساس مطبع، ومع تعديل المواد والبنود غير المتكررة لإجراء المقارنة بالمثل، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5%، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 996 مليون درهم (271 مليون دولار)، كما نما صافي الربح بنسبة 9%، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 424 مليون درهم (116 مليون دولار).

وتم تحديد نطاقات إرشادية جديدة للعام 2024 حيث من المتوقع أن تكون الإيرادات ضمن النطاق 1.6 - 1.7 مليار درهم (440 - 460 مليون دولار)، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ما بين 936 - 1.010 مليون درهم (255 - 275 مليون دولار)، والتدفقات النقدية الحرة التقديرية ما بين 441 - 514 مليون درهم (120 - 140 مليون دولار) و النفقات الرأسمالية والاستثمارات ما بين 1.7 - 1.8 مليار درهم (470 - 500 مليون دولار).

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