أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4 تريليونات درهم

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي و(وام)

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أضاف القطاع المصرفي في الدولة أصولاً مصرفية بقيمة 405.5 مليارات درهم خلال العام الماضي 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2023، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.075 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.05% أو 405.5 مليارات درهم، مقارنة بـ 3.669 تريليونات درهم في ديسمبر 2022. وأشار التقرير إلى أن الأصول المصرفية زادت على أساس شهري بنسبة 1.22% أو 49.2 مليار درهم مقارنة بـ 4.026 تريليونات درهم في نوفمبر 2023.

وذكر المصرف المركزي أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.992 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، مع ارتفاع الائتمان الأجنبي 4.6%. كما ارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية 66.1% خلال ديسمبر الماضي.

وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً 3.2%، من 2.444 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، ويعزى الارتفاع إلى نمو ودائع المقيمين 2.7% وودائع غير المقيمين 8.9%. وتوسعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 2.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 4.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 44.9%.

الأصول الأجنبية

تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 680 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف. وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي 38% مقابل 493.88 مليار درهم خلال ديسمبر 2022، بزيادة 187.3 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري 10% من 619.85 مليار درهم خلال نوفمبر الماضي إلى 681.15 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة 61.3 مليار درهم.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 41.3% إلى 443.43 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 313.81 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 187.17 مليار درهم مع نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 39.12% مقابل 134.54 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 52.6 مليار درهم.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 50.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنحو 11% مقارنة بنحو 45.53 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة 5.02 مليارات درهم.

ميزانية المركزي

وتجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 720 مليار درهم في نهاية العام الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر ديسمبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.5% لتصل إلى 720.94 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 552.55 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 168.4 مليار درهم.

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