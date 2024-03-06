«اقتصادية عجمان» تحصل على الاعتماد العالمي من «تشارترد» للمشتريات

المصدر: عجمان - البيان

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حصلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، على الاعتماد الدولي لأخلاقيات المشتريات والتوريد من قبل معهد تشارترد للمشتريات والتوريد العالمي (سيبس)، ويعد الاعتماد الأول من نوعه على مستوى حكومة عجمان، وذلك نظير تطبيق الدائرة أعلى المعايير والسياسات والإجراءات في مجال إدارة المشتريات والتوريد الأخلاقية، وبنائها شراكات وثيقة مع أفضل مزودي الخدمات، وإدارة وحوكمة كافة التعاقدات، إضافةً إلى أتمتة العمليات الرئيسية مما يسهم في رفع الشفافية والحوكمة والمرونة.

وقال عبدالله الحمراني، المدير العام: يُعتبر حصول الدائرة على شهادة الاعتماد لأخلاقيات المشتريات والإمداد اعترافاً دولياً بامتثالنا بمبادئ الحوكمة والممارسات الأخلاقية، وحفاظنا على أعلى معايير النزاهة والشفافية في إدارة عمليات المشتريات بفعالية وكفاءة، والتزامنا في السعي إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل المشتريات والتوريد بجودة عالية وأكثر استدامة. ومعهد تشارترد للمشتريات والتوريد أكبر منظمة مهنية للمشتريات والتوريد في العالم.

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