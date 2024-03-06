«ترف» تطلق فللاً تحمل اسم كارل لاغرفيلد بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة ترف، بالتعاون مع دار الأزياء العالمية «كارل لاغرفيلد»، إطلاق مشروع فلل سكنية في منطقة ميدان.

وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة، التي تندرج في مظلتها شركة ترف للتطوير والاستثمار العقاري: نفخر بهذا التعاون الذي نهدف منه إلى توفير مساحات سكنية حصرية توفر أعلى معايير الرقي والتميز. وتحاكي الفلل المقر الرئيس لعلامة كارل لاغرفيلد في باريس والذي يقع على ضفة نهر السين، والمستوحى من اهتمام كارل بالقرن الثامن عشر الذي اتسم بالفضول الفكري والشغف الإبداعي.

ويتكون المشروع من 51 فيلا تتنوع من 5 إلى 7 غرف نوم، ويضم المشروع نادياً مجتمعياً وحوض سباحة ومساحات ترفيهية تشمل قطعاً تم تصميمها في المقر الرئيس لعلامة كارل لاغرفيلد، ومكتبة تحتضن كتباً مختارة بناءً على تفضيلات كارل في القراءة، ويعد هذا المشروع الرابع على مستوى العالم الذي يحمل اسم علامة «كارل لاغرفيلد»، والأول في منطقة الشرق الأوسط.

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