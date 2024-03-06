105 ملايين زائر لـ «دبي مول» في 2023 بنمو 19 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلن دبي مول عن تحقيقه رقماً قياسياً في عدد الزوار في عام 2023، ليكون المكان الأكثر زيارة على وجه الأرض بعدد قياسي بلغ 105 ملايين زائر في عام 2023، متخطياً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 88 مليون زائر في العام السابق، أي بزيادة تفوق 19%.

كما تشير الإحصاءات الحديثة التي أصدرها المول إلى استقطابه نحو 20 مليون زائر في الشهرين الأولين من العام الجاري وحده، ما ينبئ بإمكانية تحطيم أرقام قياسية جديدة في عام 2024.

وتعكس هذه الإحصائيات بوضوح موقع «دبي مول» كمركز سياحي عالمي يجتذب زواراً من كل أنحاء العالم، مقترنة بارتفاع أرقام المبيعات إلى مستويات مميزة خلال العام. وقال محمد العبار، مؤسس شركة «إعمار العقارية»: «تشهد هذه الأرقام على مكانة «دبي مول» المرموقة، وتعكس نهج القيادة الرشيدة والاقتصاد القوي لمدينة دبي.

فهذا المول هو بمثابة تجسيد لحيوية المدينة وتفانيها في سعيها نحو التميز، حيث يحول رؤية القيادة إلى واقع ملموس. نحن جزء لا يتجزأ من البنية الاقتصادية لدبي، ونساهم بدور فعال في تعزيز نجاح المدينة وتطورها». وأضاف العبار: «إن التنوع الكبير في جنسيات زوار المول لا يظهر فقط جاذبيته على الصعيد العالمي، بل يسلط الضوء أيضاً على التركيبة الثقافية الغنية والمتنوعة التي تتمتع بها دبي».

والجدير ذكره أن الفعاليات والحملات الترويجية التي أقامها دبي مول في العام 2023 وبداية 2024، كانت الدافع الأبرز وراء اجتذاب ذلك العدد المذهل من الزوار، وكذلك الأعياد والمناسبات، والاحتفالات الدولية المهمة.

علاوة على المناسبات الشعبية الكبرى مثل مهرجان دبي للتسوق، ومهرجان دبي للمأكولات، والحدث الذي يترقبه الجميع، ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى، والتي تعتبر من الفعاليات التي تجتذب أعداداً كبيرة من الزوار والمتسوقين.

كما شهد دبي مول العام الماضي وبداية العام الحالي، ارتفاعاً لافتاً في أعداد متابعيه على المنصات الاجتماعية، حيث ارتفع عدد متابعيه على انستغرام إلى 1.3 مليون متابع. ويتضح التزام دبي مول بأعلى معايير خدمة العملاء من خلال نسبة رضا العملاء، حيث حقق معدل 4.6 تم تسجيلها بنتيجة رصد ردود فعل وتجربة آلاف العملاء.

وفي عام 2023، أعاد دبي مول تعريف مفهوم تسوق الرفاهية من خلال تعاون برنامج «علاقات المتسوقين» مع أرقى علامات الرفاهية لابتكار تجارب تسوق غامرة. حيث استقطب المول آلاف المتسوقين الذين أبهرتهم ديكورات واجهات العرض التي قدمتها في نهاية العام أبرز دور الرفاهية مثل كارتييه، وكارولينا هيريرا، وديور، ناهيك عن المنشآت الفنية الرمضانية التي أقامتها أسماء مرموقة مثل فندي وكلوي، والتي لقيت بدورها إقبالاً كبيراً.

وفي إطار تسوق الرفاهية أيضاً، أقيمت فعاليات مثل معرض الساعات الحصري «ساعات وروائع»، وكذلك إطلاق المجموعة الأولى التي يصممها فيريل ويليامز لدار الأزياء الراقية لوي فويتون، فعززت من مكانة دبي مول الراسخة كوجهة مطلقة لتسوق الرفاهية.

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