«والدورف أستوريا» تطلق أول مشروع سكني مستقل خارج الولايات المتحدة بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت مجموعة فنادق هيلتون وشركة «نبني» للتطوير العقاري، عن شراكتهما الجديدة المتعلقة بمشروع «والدورف أستوريا ريزيدنس دبي داون تاون»، المقرر إنجازه بحلول العام 2028. ويأتي المشروع في وسط مدينة دبي، ليوسع حضور علامة الضيافة العالمية باعتباره أول مشروع سكني مستقل لـ«والدورف أستوريا» خارج الولايات المتحدة.

ودخلت الشراكة بين هيلتون و«نبني» حيز التنفيذ خلال حفل توقيع حضره دانييل واكيلينج، نائب رئيس قسم التطوير والرفاهية والسكن بأوروبا وأفريقيا في هيلتون، إلى جانب عبد الرحمن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة «نبني» للتطوير العقاري، وبدر السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «نبني» للتطوير العقاري. يمتد المشروع على مساحة 1.5 فدان (65،000 قدم مربعة).

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