«أراضي دبي» تتعاون مع «بروبرتي فايندر» و«بيوت» و«دوبيزل» لتمكين الكفاءات المواطنة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري اتفاقيتي شراكة مع «بروبرتي فايندر» و«بيوت ويب ببليشينج» و«دوبيزل»، بهدف تمكين الكفاءات المواطنة وتعزيز الوعي في القطاع العقاري بإمارة دبي، بتوفير بيئة تدريب عقارية متميزة من أجل رفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين والارتقاء بالخدمات وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس في هذا الصدد.

وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقيات على هامش ورشة التمكين العقاري التي عقدتها أراضي دبي أمس الأول بحضور المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي استضافت عدداً من الفعاليات وورش العمل، وبالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتيّة (نافس)، وهيئة تنمية المجتمع والراعي الرئيس إعمار وبمشاركة عدد من الشركات العقاريّة، ومنها بروبرتي فايندر وبيوت ويب ببليشينج ودوبيزل.

وأكد المهندس مروان بن غليطة، أنّ تمكين المواطنين في السوق العقاري يأتي على رأس أولويات الدائرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى دمج الإماراتيّين وزيادة عدد العاملين منهم في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف وفقاً لأجندة دبي الاجتماعيّة 33 وأجندة دبي الاقتصاديّة D33، ثم تحقيق قفزات نوعية في مجالات العمل وتطوير القدرات والمبادرات الفردية لكل مواطن. وأضاف: «تبرز شراكتنا مع هذه الجهات الرائدة في مجالها التزامنا توفير فرص تدريب وتطوير متخصصة للمواطنين، تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتجهيزهم بالمهارات الضرورية للمشاركة الفعّالة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة».

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: نفخر بأن نكون نقطة انطلاق للوكلاء العقاريين الجدد من المواطنين لدى شروعهم في رحلتهم المهنية في هذا المجال، ونلتزم تقديم كل الدعم اللازم لإعداد مهنيين رفيعي المستوى لرفد القطاع، ثم تقديم خدمات أفضل لعملائنا، ونؤكد تسخير ما نمتلكه من خبرات ومعارف غنية في القطاع العقاري لمساعدة مواطني الدولة وصقل مواهبهم وتطوير مسيرتهم المهنية في هذا المجال.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركتي بيوت ودوبيزل: نبحث دائماً عن طرائق تمكننا من رد الجميل لهذا البلد المعطاء، وكلنا فخر بالمشاركة في معرض لتوظيف المواهب الإماراتية، ونؤمن بأن كل ثقافة تجلب وجهات نظر فريدة، وأن إضافة المواهب المحلية إلى ملف شركتينا يضيف مهارات وخبرات ممتازة إلى الميزة التنافسية لكل من بيوت ودوبيزل، ما يسهم بشكل كبير في نجاحنا ونمونا في السوق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز