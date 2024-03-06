«تنظيم الاتصالات» تستضيف الورشة العالمية للمركز الدولي للابتكار الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية اللقاء الأول لشبكة مراكز مسرعات الابتكار العالمية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تعمل على ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار لخدمة التطور في الحكومات والمجتمعات التي تنتمي إليها تلك المراكز.

وكان الاتحاد الدولي للاتصالات قد أطلق مبادرة إنشاء شبكة عالمية لتلك المراكز في إعقاب المبادرة الإماراتية بإنشاء المركز الدولي للابتكار الرقمي (I-CODI) بالشراكة بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والاتحاد، وذلك في سنة 2020، بهدف تشكيل منصة تمكينية تجمع الشركاء وصانعي السياسات معاً لتعزيز الاتصال وتسريع التحول الرقمي عبر تطبيق مفاهيم الابتكار وبالاستناد إلى التكنولوجيات المتقدمة.

وأكد المهندس ماجد المظلوم رئيس بناء القدرات الرقمية والوعي في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أهمية الابتكار في عصرنا الراهن سواء في العمل الحكومي أو في مختلف مجالات الحياة.

وأشار إلى التجربة الإماراتية في هذا المجال قائلاً: «شهد العقدان الأخيران نقلة نوعية في كل القطاعات ضمن ما يُعرف إماراتياً بمرحلة التمكين، فحصل جيل الشباب على الدعم والتشجيع الكاملين لإطلاق طاقاتهم الإبداعية وتطبيق أفكارهم العصرية، ما أسهم في تحقيق إنجازات كبرى تتبدى معالمها اليوم في كل اتجاه.

وابتداء من سنة 2022، بعد احتفال دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، تم تدشين مرحلة جديدة وهي مرحلة صنع المستقبل التي تزامنت مع التقدم الهائل في التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية التي وضعتنا في قلب تحولات كبرى عبرت عنها رؤية نحن الإمارات 2031 بشعارها الذي ينص على الانتقال نحو قمم جديدة، ومحاورها التي تتضمن التركيز على التعاون الدولي باحتسابه مفتاحاً مهماً لتحقيق الازدهار للبشرية جمعاء».

محطة إضافية

وأضاف: «انسجاماً مع هذا التوجه جاءت خطوة الهيئة بالعمل مع الاتحاد الدولي للاتصالات على إنشاء المركز الدولي للابتكار الرقمي ليكون محطة إضافية في سياق ممتد من التعاون بين الهيئة والاتحاد لخدمة الدول والمجتمعات كافة، ونحن سعداء بالاهتمام الكبير الذي يحظى به الابتكار لدى الدول، إذ أصبح لدينا شبكة عالمية لمراكز مسرعات الابتكار، ما سيكون له حتماً الأثر القوي في نشر وترسيخ ثقافة الابتكار لإحداث نقلات نوعية في عملنا ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولنا وفي العالم بشكل عام» وتستمر فعاليات الملتقى على مدى خمسة أيام، يتم فيها القيام بعدد من الأنشطة والفعاليات الميدانية ومنها زيارة إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وكذلك إلى متحف المستقبل.

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