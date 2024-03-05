دبي بوابة لتوسع الشركات البرتغالية في الأسواق الإقليمية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك 12 شركة برتغالية في معرض دبي للأخشاب 2024، الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وقال فيتور بوكاس، رئيس الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث: «تعد دبي مركزاً رئيسياً لتوسع الشركات البرتغالية إلى مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مؤكداً أن «حجم صادرات الخشب والأثاث البرتغالي إلى الإمارات تضاعف خلال الأعوام الأخيرة، ليصل إلى 26 مليون يورو بنهاية عام 2023».

وتحرص «الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث» AIMMP على المشاركة في معرض دبي للأخشاب بصفة سنوية، انطلاقاً من أهمية المعرض باعتباره الحدث الرائد في صناعة الأخشاب وأكسسوارات الأثاث وآلات النجارة، ومنصة مثالية للعلامات التجارية البرتغالية، لإظهار تميزها وجودتها العالية على الساحة العالمية.

وتحتل الرابطة البرتغالية موقع الصدارة في مجال الترويج لصناعة الخشب والأثاث البرتغالي في الأسواق العالمية، عبر الاستفادة من مشاركتها في معارض كبرى مثل معرض دبي للأخشاب، بهدف تسليط الضوء على عناصر الابتكار والاستدامة والتصميم الفائق، التي يتميز بها القطاع في البرتغال، وتتطلع الرابطة البرتغالية هذا العام إلى تعزيز مشاركتها من خلال إقامة معرض خاص، لإبراز إرث البرتغال في صناعة الأخشاب، وسيقدم المعرض رحلة تروي حكاية تاريخ البرتغال الغني ومعرفتها الواسعة في هذه الصناعة.

وأضاف فيتور«إن الرابطة تسعى للاستفادة من زخم النمو، الذي يشهده قطاع الضيافة والفنادق في دبي خصوصاً، والإمارات بصفة عامة، مشيراً إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة إقليمياً من حيث الطلب على الأثاث الفندقي، في ظل دخول غرف فندقية جديدة إلى السوق».

وجدير بالذكر أن معرض دبي للأخشاب هذا العام يشكل فرصة استثنائية للرابطة والعلامات التجارية البرتغالية المشاركة لاستعراض المنتجات البرتغالية، التي تتمتع بتاريخ عريق، ويتضح التزام الرابطة بالترويج للصناعة البرتغالية، من خلال الباقة المتنوعة من المنتجات، التي تستعرضها في المعرض.

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