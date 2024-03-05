افتتاح مركز أعمال «فرانك مولر إنيرنيتاس» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «لندن غيت» إطلاق مركز الأعمال النموذجي لتحفتها المعمارية الجديدة برج «فرانك مولر أنيرنيتاس» محط أنظار العالم، والمتميز بموقعه الاستراتيجي في دبي مارينا، ويعد أطول برج سكني في العالم يحمل ساعة العلامة التجارية السويسرية الفاخرة «فرانك مولر».

ويبلغ ارتفاع البرج 450 متراً ويضم 106 طوابق، من الوحدات السكنية والمرافق المتكاملة بتقنيات مبتكرة في البناء، كما تعد هذه التجربة الأولى من نوعها لبرج ساعة بعلامة تجارية فاخرة.

وقالت إيمان طه، المديرة التنفيذية لشركة لندن غيت: «تعد دبي وجهة عالمية لسوق العقارات وتمثل القوة الاقتصادية لرؤية دولة الإمارات العربية التي تطلق العنان لمستقبل واعد في القطاع، ونحن فخورون بالكشف عن مشروعنا الأحدث، الذي يمثل تجمعاً فريداً بين الترف المعماري والفخامة والجودة، ويحمل اسم العلامة التجارية فرانك مولر المرة الأولى على الإطلاق، وهذا يبرز الشراكة المتميزة التي تجمع بين لندن غيت وفرانك مولر».

وأضافت: «ما يميز برج فرانك مولر أنيرنيتاس موقعه الاستراتيجي في قلب دبي النابض، والجودة الإنشائية العالية، والأسعار التنافسية في سوق العقارات إضافة إلى خطط الدفع المريحة، ونهدف إلى تسليم العملاء الوحدات السكنية قبل موعدها تأكيداً على التزامنا الذي ترتكز عليه لندن غيت، كما سيتم الإعلان عن مشروعين آخرين قريباً، فضلاً عن المشروعات التي تم تسليمها للعملاء المتميزين والتي بيعت شققها بالكامل في مشروعاتنا السابقة مثل مشروع مايا الخامس ومشروعي نادين الأول والثاني ما يدل على تزايد الطلب المتواصل على عروضنا الفريدة من المشروعات السكنية الفاخرة».

وأوضح توم هيل مدير مكتب العلاقات الإعلامية أن بيع 65% من الوحدات في غضون ثلاثة أسابيع فقط، يشير إلى النجاح والتفاعل المتزايد من قبل المشترين الدوليين والمحليين على حد سواء.

وتسعى لندن غيت جاهدة لتحقيق الابتكار المعماري والتميز في التصميم، مع التركيز على تقديم أعلى مستويات الجودة، وتتميز مشروعاتها بدمج بين أسلوب الحياة الفاخر في لندن وروح الحياة الحضرية النابضة بالحياة في دبي.

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