14.55 مليار دولار سوق الأرضيات والسجاد في المنطقة بحلول 2030

المصدر: دبي ـ البيان

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تستعد دبي لاستضافة دوموتكس الشرق الأوسط، أحد أهم المعارض التجارية العالمية لصناعة السجاد والأرضيات، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2024. ويؤكد الحدث المهم على التوسع العالمي الطموح لشركة دويتشه ميسه منظمة المعرض، ويمثل فصلاً جديداً لدوموتكس، يتماشى مع مكانة دبي الشهيرة كمركز رائد للمعارض التجارية الدولية.

ومن المتوقع أن ينضم دوموتكس الشرق الأوسط إلى لائحة المعارض المماثلة المرموقة في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث سيعرض أحدث الابتكارات والاتجاهات في قطاع السجاد والأرضيات.

وأكدت سونيا فيديل كاستيلانو، المدير العالمي لدوموتكس في شركة دويتشه ميسه، على الدور المحوري الذي تلعبه دبي في الطلب المتزايد في الشرق الأوسط على السجاد وأغطية الأرضيات الفاخرة، فتقول: «يوفر دوموتكس الشرق الأوسط فرصة فريدة لحاملي الأسهم في الصناعة، لاكتشاف حلول مبتكرة والمساهمة في تطوير السوق. إن البيئة التجارية النابضة بالحياة في دبي تجعلها المكان المثالي لهذا الحدث، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمنطقة في الصناعة العالمية للأرضيات».

ومن المتوقع أن يحفّز المعرض نمو سوق الأرضيات والسجاد في الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 14.55 مليار دولار بحلول العام 2030. ويسلّط مسار النمو هذا الضوء على الحصة السوقية المتزايدة للمنطقة والحاجة إلى منصة عرض استراتيجية مثل دوموتكس الشرق الأوسط.

هذا ويؤكد اختيار دبي كمدينة مضيفة لدوموتكس الشرق الأوسط، جاذبيتها العالمية كمركز للأعمال والسياحة، حيث تشتهر بشموليتها وتنوعها وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي. وتضمن المدينة للعارضين والزوّار الوصول بسهولة إلى الحدث، مما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كلاعبين محوريين في مشهد الأعمال العالمي.

وتضيف فيديل كاستيلانو: «يُعدّ دوموتكس الشرق الأوسط أكثر من مجرد معرض - إنه منصة للنمو المستقبلي والفرص في صناعة الأرضيات. كما يَعِد هذا الحدث بجمع أفضل المصادر لهذه الصناعة، من العلامات التجارية العالمية الكبرى، إلى الشركات الناشئة المبتكرة، كل ذلك تحت شعار الارتقاء بقطاع الأرضيات إلى آفاق جديدة».

وسيضم دوموتكس الشرق الأوسط مجموعة رائدة من العلامات التجارية والعارضين العالميين الرئيسيين، مثل ميرينوس وأورينتل ويفيرز وسولومون للسجاد والعبد اللطيف، مما يؤكد الأهمية العالمية لعلامة دوموتكس التجارية ودور الحدث في تشكيل مستقبل صناعة الأرضيات.

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