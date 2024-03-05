جمعية الإمارات لرائدات الأعمال تنظم المؤتمر الدولي –الرؤية الملكية للمرأة الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت مؤخراً فعاليات المؤتمر الدولي-الرؤية الملكية للمرأة الرقمية الذي نظمته جمعية الإمارات لرائدات الأعمال بالتعاون مع مؤسسة فرسان السلام في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة وكبيرة من قبل أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة راعي المؤتمر، وسمو الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، والشيخ قاسم بدر رئيس مجلس السلام العالمي، وعدد واسع من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام.

وقالت الدكتورة شفيقة العامري رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال في كلمتها خلال المؤتمر:» تساهم جمعية الإمارات لرائدات الأعمال إلى جانب فرسان السلام في تنظيم هذا المؤتمر الهام، واستقطاب أكبر عدد من رائدات وسيدات الأعمال من دول الخليج العربي ومصر وغيرها من الدول للمشاركة، وذلك لمناقشة جملة من المحاور حول المرأة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والتكنولوجي بما يمكننا من تحقيق أهدافنا لبلوغ التنمية المستدامة «.

وأضافت د. العامري: لقد حرصنا في جمعية الإمارات لرائدات الأعمال على المشاركة مع ما يقارب من 35 سيدة ورائدة أعمال إماراتية لاستعراض تجربتنا في مجال ريادة الأعمال والمشاريع، والجهود التي بذلتها الجمعية لتدريب وتأهيل الرائدات والسيدات في المجال الرقمي والتكنولوجي والتوجه للتسويق الرقمي بما يحقق أعلى فائدة لأعمالهن، ويدفعهن لتنويع مشاريعهن ونموها وتوسعها.

وأكدت د. العامري أن الاستثمار في التقنيات الرقمية يأتي في سياق الجهود لتحسين آليات العمل، مما يتطلب منا وضع معايير واضحة وفهم للتحديات القائمة لضمان تنفيذ عملية تحول رقمي ناجحة.

وقال د. العامري: يسهم إشراك الموظفين والعاملين في شركات ومؤسسات رواد الأعمال في عملية التحول الرقمي وتقبلهم للنظام الجديد في الأعمال، ويحفزهم على القيام بأدوارهم كشركاء في عملية التحول الرقمي، والمسؤولية عن تحقيق النجاح بما يضمن تعزيز عوائد استثمار الشركات.

وأكدت د. العامري أن التحول الرقمي أصبح أكبر من مجرد عملية تبني البرمجيات والأنظمة، حيث يتطلب أن ندرك إمكانيات الأدوات الرقمية وتوظيفها لتغيير أسلوب حياتنا خاصة على الصعيد المهني الذي يركز عليه المؤتمر.

وأعرب د. العامري عن أملها أن يحقق المؤتمر الاستفادة وتبادل الخبرات وأعلى فائدة للمشاركين والمشاركات، مشددة على أهمية تنظيم المزيد من هذه المؤتمرات والملتقيات التي تعود بالنفع على رائدات الأعمال وتحفزهن على العمل والإبداع والابتكار.

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