في دراسة جديدة لـ «فيزا»: 70 % من تجار التجزئة في الإمارات يشهدون تحسناً في الإيرادات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «فيزا» Visa الشركة المتخصصة عالمياً في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، عن نتائج دراسة مستقلة بعنوان «نسبة قبول المدفوعات الرقمية» تستطلع مواقف التجار تجاه المدفوعات الرقمية وتأثير التجارة الرقمية على الشركات والأعمال الصغيرة في دولة الإمارات. وبحسب الدراسة، فقد أفاد ما يزيد على 70 % من تجار التجزئة في دولة الإمارات الذين شملهم الاستطلاع، بأنهم لمسوا زيادة في حجم الإيرادات وأعداد العملاء منذ البدء بقبول المدفوعات الرقمية.

استكشف الاستطلاع آراء مجموعتين من التجار في دولة الإمارات، انقسموا بين التجار الذين استخدموا المدفوعات الرقمية لمدة تتراوح بين 1-4 سنوات، وتجار البيع بالتجزئة الذين يتعاملون حصرياً بالمدفوعات النقدية. وبحسب الدراسة، تمثل المدفوعات الرقمية والنقدية 90 % من المدفوعات بين متاجر التجزئة الصغيرة التي تقبل البطاقات، ولكن المدفوعات الرقمية تشكل الجزء الأكبر.

محرّك لنمو الأعمال

تظهر نتائج دراسة Visa أن استخدام المدفوعات الرقمية يعد أمراً جوهرياً لنمو الشركات الصغيرة، حيث أشار 68 % من التجار المشاركين في الاستطلاع ممن يقبلون المدفوعات الرقمية إلى أن البطاقات والمحافظ الرقمية المستخدمة عبر الهواتف المحمولة تعتبر أمراً جوهرياً أسهم في نمو أعمالهم بشكل كبير. وأفاد 67 % من هؤلاء التجار بأن معظم عملائهم يفضلون الدفع بواسطة البطاقات أو الهواتف المحمولة.

ومع إدراكهم للتكاليف المرتبطة بقبول المدفوعات الرقمية، يرى 95 % من التجار أن قيمة وفوائد المدفوعات الرقمية توازي التكاليف المترتبة عليها وحتى تتجاوزها. وأعرب 68 % من تجار البيع بالتجزئة الذين يقبلون المدفوعات الرقمية عن اقتناعهم بالقيمة الشاملة للمدفوعات الرقمية، وأشار 63 % منهم إلى نيتهم الجدية بالاستثمار في تقنيات الدفع الجديدة مستقبلاً.

تحديات الدفع النقدي

يرتبط الدفع النقدي بالراحة وسهولة استرداد الأموال، لكن ما يزيد على 25 % من التجار الذين يقبلون الدفع نقداً فقط قالوا إن ذلك تسبب لهم بخسارة بعض عمليات البيع نظراً لكونهم لا يحملون النقود. ونتيجة لذلك، يخطط ما يقارب 40 % من التجار الذين يقبلون الدفع نقداً فقط للاستثمار قريباً في تكنولوجيا الدفع الرقمي حتى يتمكنوا من تقديم تجربة دفع أفضل للمستهلكين.

ويتوقع حوالي نصف التجار أن يؤدي استخدام الدفع الرقمي إلى زيادة عدد العملاء والإيرادات، حيث تشمل مزايا الدفع الرقمي الأخرى التي ذكرها التجار سرعة القيام بعمليات الدفع والانتهاء منها مما يجعل المتاجر والشركات تبدو أكثر ابتكاراً.

وقالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في دولة الإمارات: «مع سعي دولة الإمارات لتنفيذ أجندتها الطموحة في عالم التجارة الرقمية، تؤكد دراستنا القوة التحولية للمدفوعات الرقمية في قطاع البيع بالتجزئة؛ حيث إن تبني المعاملات الرقمية لا يتوافق فقط مع طموحات المجتمع غير النقدي في دولة الإمارات، ولكنه يفتح كذلك آفاقاً جديدة لنمو الشركات الصغيرة والاقتصاد عموماً».

وأضافت جوتييفا: «عدا عن الأمان والسرعة والراحة، توفر المدفوعات الرقمية أيضاً بيانات لا تقدر بثمن. ومع تحول المزيد من المستهلكين إلى المدفوعات الرقمية، يمكن لهذه البيانات أن تساعد التجار في تصميم عروضهم ورسائلهم التسويقية بدقة أكبر، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الولاء، وتعزيز تجربة العملاء الشاملة وغيرها العديد من المزايا الأخرى. ولهذه الجوانب جميعها دور فعّال في تعزيز ربحية الأعمال وكفاءتها».

توقعات التجارويتوقع التجار مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة من مزودي حلول المدفوعات الرقمية لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات والعروض المقدمة للعملاء. ويشمل ذلك: (1) قبول الدفع عبر الإنترنت (49 %)، و(2) توفير مدفوعات أكثر أماناً وكفاءة بين الشركات (48 %)، و(3) إتاحة طرق أفضل لتقديم العروض الفريدة إلى حاملي البطاقات وعبر برامج الولاء (43 %)، و(4) قبول الدفع عبر الهاتف المحمول (مثل حل Tap to Phone من Visa) (41 %). وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى قبول عملات متعددة (32 %) واكتشاف الاحتيال ومنعه (27 %) بين المزايا الأخرى التي يمكن لمزودي خدمات الدفع توفيرها كقيمة إضافية للشركات المحلية.

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