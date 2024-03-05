«ديار» توزع أرباحاً للمرة الأولى بقيمة 4 فلوس للسهم

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة ديار للتطوير، عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع الأرباح للمرة الأولى في تاريخ الشركة، حيث يشكل القرار التاريخي فصلاً مهماً لشركة ديار، حيث يؤكد التزامها بتوفير قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

وقال عبدالله الهاملي، رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير: «يسعدنا الإعلان عن قرارنا بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين في ديار، حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4 % من رأس المال (175 مليون درهم، أي ما يعادل 4 فلوس للسهم الواحد) على المساهمين، وعرض التوصية على الجمعية العامة للموافقة على القرار.

ويمثل هذا القرار إنجازاً مهماً في مسيرتنا ويعكس مسار نمونا الملحوظ خلال السنوات الأخيرة. لقد شهدت ديار تحولاً ملحوظاً، بعد مرحلة التعافي عام 2022 وبداية مرحلة متميزة عام 2023. وتتمتع ديار اليوم بمكانة تؤهلها لبدء فصل جديد من النمو، بالاعتماد على نموذج عمل قوي والمبادرات الاستراتيجية القائمة. وأثق بأن هذا القرار المهم يمهّد الطريق لاستمرار نجاحنا في المستقبل. وأود أن أعبّر عن خالص امتناني للمساهمين في ديار على ثقتهم ودعمهم، وأُهنئ جميع أصحاب المصلحة وفريق ديار على تفانيهم وقدرتهم على التأقلم، ما يجسّد الرؤية الاستراتيجية التي تسير بها الشركة».

ومن المقترح أن يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة يوم 5 أبريل المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن ديار للتطوير هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها بنك دبي الإسلامي حصة الأغلبية، وتعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي وتمتلك وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقدمت ديار على مدار العقدين الماضيين محفظة واسعة من العقارات التجارية والسكنية، والتي تلتزم جميعها بأعلى معايير الخدمة والجودة.

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