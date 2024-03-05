أصول المصرف المركزي الأجنبية تتجاوز 680 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها

المصدر: وام

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تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 680 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 10% من 619.85 مليار درهم خلال نوفمبر الماضي إلى 681.15 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 61.3 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 38% مقابل 493.88 مليار درهم خلال ديسمبر 2022، بزيادة تعادل نحو 187.3 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 41.3% إلى 443.43 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 313.81 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 187.17 مليار درهم مع نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 39.12% مقابل 134.54 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 52.6 مليار درهم.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 50.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنحو 11% مقارنة بنحو 45.53 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 5.02 مليار درهم.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

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