681.1 مليار درهم الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنمو 37% خلال 2023

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت الأصول الأجنبية المملوكة المصرف المركزي بنسبة تخطت 37٪ من 493.8 مليار في ديسمبر 2022 الى 681.1 مليار درهم نهاية العام المنقضي 2023

واوضحت بيانات للمصرف اليوم بارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع بالخارج مما قيمته 312.8 مليار درهم في 2022 الى 443.4مليار درهم بنهاية العام الماضي.

كما نمت قيمة الأوراق المالية الأجنبية من 134.5 مليار درهم الى 187.1 مليار درهم فيما ارتفع حجم الأصول الأجنبية الأخرى من 45.5 مليار درهم ديسمبر 2022 الى 50.5 مليار درهم في ديسمبر من العام المنقضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز