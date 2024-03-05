المركزي: 4.1 تريليونات درهم الأصول المصرفية بالإمارات نهاية 2023

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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قاربت الأصول المصرفية بالإمارات 4.1 تريليونات درهم بنهاية العام المنقضي 2023 وفق مؤشرات للمصرف المركزي، اليوم أظهرت ارتفاعها بنسبة 1.2 % ما بين شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأوضحت البيانات بأن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بدوره 3.2 % من 2,444 تريليونات درهم في نهاية شهر نوفمبر 2023 إلى 2,521 تريليونات درهم بنهاية العام، مستندا إلى نمو في ودائع المقيمين بنسبة عامة 2.7 %، حيث زادت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام، أي الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 4.2% إلى جانب ارتفاع ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 44.9 %، في الوقت الذي زادت أيضاً ودائع غير المقيمين بنسبة 8.9%.

في المقابل انخفض إجمالي الائتمان بنسبة 0.1% من 1,994 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر إلى 1,991 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر وانخفض إجمالي الإئتمان نظرا لانخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.8% ، رغم ارتفاع الأجنبي بنسبة %4.6 وتراجع الائتمان محليا مستندا الى تراجع 0.9% في الممنوح للقطاع الحكومي و %1.3في ائتمان القطاع العام وأيضا 1.3% في الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص وذلك رغم ارتفاع ائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة %66.1 خلال شهر ديسمبر .

وكشفت البيانات بأن القاعدة النقدية قد توسعت بنسبة 7.3% من 614.0 مليار درهم إلى 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر مرتكزة الى الزيادات في العملة المصدّرة بنسبة 1.5% وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 6.4% وفي الحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية لدى البنك المركزي بنسبة 32.9% والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.2%

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