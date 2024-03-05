الإمارات الأولى عالمياً في تعيين الرؤساء التنفيذيين الأصغر سناً

المصدر: دبي - البيان

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تصدرت الإمارات دول العالم في تعيين الرؤساء التنفيذيين الأصغر سناً لقيادة الشركات.

وأكد أحدث تقارير شركة هايدريك آند سترجلز، المزود لخدمات البحث التنفيذي وتقييم القيادة والتطوير، والذي حمل عنوان "الطريق إلى القمة 2023" أن شركات الشرق الأوسط حلت في المرتبة الأولى عالمياً على مستوى الرؤساء التنفيذيين الذين يتمتعون بخبرات دولية بنسبة 50%، متجاوزة منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا اللتين احتلتا معاً المركز الثاني بنسبة 38%. وأظهرت منطقة الشرق الأوسط أيضاً تفضيلًا للرؤساء التنفيذيين الشباب، حيث يبلغ أدنى متوسط عمر حالياً 54.5 عاماً. وعلى وجه الخصوص، يتمتع الرؤساء التنفيذيون المعينون في الإمارات بأدنى متوسط عمر حالي يبلغ 52.7 عاماً على مستوى العالم. وتحتل أفريقيا المرتبة الثانية من حيث الترتيب حيث يبلغ متوسط عمر الرؤساء التنفيذيين المعينين 55.5 عاماً.

كما تتمتع منطقة الشرق الأوسط بأعلى نسبة من الرؤساء التنفيذيين الذين يتمتعون بخبرة سابقة في المناصب التنفيذية على مستوى العالم بنسبة 90%،

التنوع الاقتصادي

وأشار التقرير إلى أنه مع استمرار النمو المتسارع في منطقة الشرق الأوسط، فإن مشهد تعيينات الرؤساء التنفيذيين يتطور أيضاً ليتماشى مع المتطلبات الجديدة، مدفوعاً بعوامل التنوع الاقتصادي في المنطقة واعتماد التقنيات المبتكرة.

واعتمد التقرير السنوي على نتائجه من خلال تحليل 1,221 منصباً للرؤساء التنفيذيين في أكبر الشركات المدرجة علناً على مستوى العالم ودراسة لملفاتهم الشخصية. وأشار إلى أنه تم تعيين 68 رئيساً تنفيذياً في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات بين عامي 2022 و2023.

وأفادت شركة هايدريك آند سترجلز بأن المنطقة سجلت في المتوسط أعلى نسبة من التعيينات الجديدة (16%) في جميع أنحاء العالم. كما حصلت شركات الشرق الأوسط على أعلى مرتبة على مستوى العالم بالنسبة للرؤساء التنفيذيين الذين يتمتعون بخبرة سابقة في المناصب التنفيذية بنسبة (90%)، وتليها أمريكا اللاتينية بنسبة 84% ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 79%. كما أشار التقرير إلى أنه 10% فقط من الرؤساء التنفيذيين المعينين حديثاً في منطقة الشرق الأوسط لا يتمتعون بخبرة سابقة في مناصب تنفيذية، وهي أدنى نسبة بين جميع المناطق الأخرى في العالم.

الطلب على الخبرات

وتقدر المنظمات بشكل متزايد الرؤساء التنفيذيين الذين يجلبون الخبرات من مختلف القطاعات، ولديهم مهارات متنوعة في مناصبهم. وتظهر البيانات أنه لدى شركات الشرق الأوسط أعلى حصة من الرؤساء التنفيذيين ذوي الخبرات الدولية بنسبة (50%)، متجاوزة منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا اللتين تشتركان في المركز الثاني بنسبة (38%). وشهدت المنطقة أيضاً على مدى السنوات الثلاث الماضية تفضيلاً متزايداً للرؤساء التنفيذيين ذوي الخبرة في مختلف القطاعات. وارتفعت نسبة القادة ذوي الخبرة عبر القطاعات المختلفة في الإمارات من 12% في عام 2021 إلى 23% في عام 2022، وإلى 26% في عام 2023.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال التنوع بين الجنسين يشكل تحدياً كبيراً، فمتوسط نسبة المديرين التنفيذيين المعينين من النساء في المنطقة هو 3% فقط، أي أقل من نصف المتوسط العالمي الذي يبلغ (8%).

وقالت مليحة جيلاني، شريك في مكتب هايدريك آند سترجلز في دبي، ورئيس قسم ممارسات التأثير الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يبعث استمرار اتجاه توظيف المزيد من المديرين التنفيذيين ذوي الخلفيات الدولية والمتعددة القطاعات على التفاؤل، حيث يعكس إدراك المؤسسات المتزايد لقيمة التنوع، وخاصة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى لأعمالها. وبالمقابل، هناك استراتيجيات محددة للمواهب يجب على الشركات البدء في التركيز عليها، مثل زيادة التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية".

وتناول تقرير الطريق إلى القمة أحدث البيانات والاتجاهات في تعيينات الرؤساء التنفيذيين الجدد لأكبر الشركات في 27 سوقاً حول العالم.

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