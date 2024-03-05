«اقتصادية أبوظبي» تُعزز جهود حماية المستهلك

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عن ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين خلال العام الماضي، إلى 83.4 % من إجمالي الحالات.

ووفقاً لبيانات المركز، بلغ إجمالي شكاوى المستهلكين في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 24,833 شكوى، مقارنةً بـ 23,232 في عام 2022، بزيادة 6.9 %. وبلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للشكاوى التي تمت معالجتها 26,64 مليون درهم.

ورغم زيادة عدد الشكاوى، تمكنت إدارة حماية المستهلك من التوصل لتسويات متنوعة لغالبية الشكاوى المقدمة من المستهلكين، فيما حولت 1041 شكوى للجهات القضائية. وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للإعمال: «نجاحنا في التعامل مع 83.4% من الحالات المقدمة، يعكس فعالية الإجراءات التي نتبعها لترسيخ مكانة أبوظبي، بوصفها وجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات».

وارتفع عدد الشكاوى المتعلقة بصيانة السيارات وقطع الغيار، من 968 شكوى في 2022، إلى 1493 في العام الماضي، بزيادة بنسبة 54 %. ومثلت هذه الشكاوى نسبة 6 % من إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها. وخلال 2023، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف المتحركة ولوازمها 579، واللوازم المنزلية والأثاث 467، والأنسجة والملبوسات والأحذية والأكسسوارات والبصريات 372، والصالونات ومراكز التجميل ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر 360، وخدمات الشحن والتوصيل 318، والأندية الصحية 266. وشملت شكاوى المستهلكين أنشطة اقتصادية متعددة.

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