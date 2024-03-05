دبي القابضة توسّع برنامجها «قادة الغد للخريجين» عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في 13 دولة حول العالم، أمس، توسيع نطاق برنامجها «قادة الغد للخريجين» عالمياً ليشمل الخريجين الدوليين مع تأكيدها على التزامها المستمر بمواصلة جذب ودعم المواهب الواعدة من الجامعات في دولة الإمارات.

ويستقبل البرنامج المهني المتميز والذي يمتد على مدار 12 شهراً طلبات التسجيل حتى الأول من يوليو المقبل، حيث يقدم فرصة نوعية للخريجين الجدد للتعرف على محفظة دبي القابضة المتنوعة والوصول إليها، ويوفر لهم مساراً واضحاً لمسيرة مهنية واعدة ونمو وظيفي ملموس.

وتنطلق نسخة 2024 من برنامج «قادة الغد للخريجين» مع سلسلة من الحملات الترويجية المتميزة التي تجول جامعات بارزة في كل من الإمارات والمملكة المتحدة، ويتيح البرنامج للخريجين خوض تدريبات متخصصة، والحصول على الإرشاد المهني تحت إشراف نخبة من الخبراء، فضلاً عن فرص التعليم المهني المباشر في بيئة العمل، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشاريع استراتيجية حقيقية عبر مختلف وحدات الأعمال ضمن محفظة دبي القابضة، بما فيها الشركات التابعة لها والمتخصصة في قطاعات العقارات، وإدارة الأصول، والترفيه، والضيافة، والاستثمارات.

وسيصبح المنتسبون إلى البرنامج أعضاء أساسيين ضمن فريق متعاون ومرن وشامل بحيث سيكون بمقدورهم المساهمة في مبادرات مهمة وملهمة، والحصول على فرص رائعة للتفاعل والتواصل لبناء علاقات عمل مهنية مثمرة.

وعقب إكمال البرنامج بنجاح، سيحظى كل من الخريجين المنتسبين على وظيفة بدوام كلي في إحدى شركات دبي القابضة، التي تنشط في قطاعات عدة، بما فيها العقارات، والتجزئة، والضيافة، والترفيه، والخدمات اللوجستية، والعلوم، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصميم، والتعليم، والتصنيع.

وقالت فاطمة حسين، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، دبي القابضة: «انطلاقاً من مسؤولية الشركة تجاه مجتمعها، فإننا ندرك أهمية تطوير الجيل القادم من قادة المستقبل وضرورة تأهيلهم ليتولوا أدواراً ريادية ضمن بيئة أعمالنا المبتكرة. لذا، يقدم برنامج «قادة الغد للخريجين» رحلة عملية غنية بالتجارب التعليمية وفرص التفاعل والتواصل عبر قطاعات وأقسام متنوعة في دبي القابضة، ويتماشى مع قناعتنا الراسخة بأهمية تزويد الخريجين بالخبرات والقدرات اللازمة لبناء مسيرة عمل ناجحة في عالمنا المتغير اليوم الذي يتّسم بوتيرته المتسارعة».

وأضافت: «يدعم البرنامج بشكل مباشر توجهنا نحو التوطين والتزامنا بتعزيز مهارات وتطوير خبرات الخريجين الإماراتيين بينما يعكس التوسع الدولي للبرنامج هذا العام اهتمامنا باكتشاف المواهب على المستوى العالمي، وبفضل هذه المبادرات المثمرة، نواصل في دبي القابضة دورنا الفاعل في المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ودفع مسيرة النمو المستدام على الصعيدين المحلي والدولي».

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