«اتحاد غرف الإمارات» يناقش تأسيس مجلس أعمال مشترك مع لاتفيا

المصدر: دبي – وام

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ناقش اتحاد غرف الإمارات مشروع إنشاء مجلس أعمال مشترك مع جمهورية لاتفيا من شأنه أن يسهم في فتح قنوات تواصل في مجال التجارة والاستثمار، وأن يكون منصة خاصة لأصحاب الأعمال والمستثمرين بتنظيم الفعاليات المشتركة وتعزيز تبادل الزيارات بين الوفود التجارية والمشاركة في الفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة التي تقام لدى كل جانب.

جاء ذلك في لقاء حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات دانا جولدفينشا، سفيرة جمهورية لاتفيا لدى الدولة بمقر مكتب الاتحاد بدبي، وبحضور أحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف، ومارتسيس ماكسيمس نائب رئيس بعثة لاتفيا في الدولة.

وأكد ابن سالم أهمية تأسيس مجلس أعمال مشترك لتنشيط وفتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لاتفيا وتنمية العلاقات الثنائية ولا سيما في القطاعات الحيوية مثل تقنية المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية والسياحة والابتكار، لما لهذه القطاعات من دور مهم في تقوية أطر التعاون المشترك بين البلدين.

وأشادت دانا جولدفينشا، بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ولاتفيا في جميع المجالات، معربة عن ترحيب السفارة اللاتفية بالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات، وتنسيق الجهود المشتركة لخدمة مجتمعي الأعمال ونقل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية المتبادلة والتشجيع والترويج للفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.

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