جمارك أبوظبي تحصد جائزة «مغير قواعد اللعبة» في أمن البضائع

المصدر: أبوظبي- البيان

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حصدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي جائزة «مغير قواعد اللعبة في الاستدامة والتكنولوجيا» لعام 2024 عن فئة أمن البضائع من منصة النقل والخدمات اللوجستية بالشرق الأوسط، وذلك لإحداثها تحولات نموذجية إيجابية وتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مجال سلاسل التوريد، وحركة مرور البضائع والسلع عبر المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي.

وجاء الفوز بجائزة أمن البضائع بناء على تصويت المتعاملين والشركاء، ضمن منافسة مع جهات محلية وإقليمية رائدة في مجال الأمن والحماية، وذلك بعد أن اختارتها منصة النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط. وتسلم الجائزة عبد الله المهيري، مدير مركز جمرك ميناء خليفة، خلال حفل على هامش مؤتمر التقنيات المستقبلية بدبي.

وحققت جمارك أبوظبي نسبة 100% في الامتثال لإطار معايير أمن وسهولة التجارة العالمية الخاص بمنظمة الجمارك العالمية، و100% في الالتزام باتفاقيات التجارة الحرة.

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