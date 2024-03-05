كلية دبي للسياحة تطلق برنامج التلمذة المهنية على عمليات الطهي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأول منصة تعليمية متعددة التخصصات في المنطقة، إطلاق برنامج التلمذة المهنية على عمليات الطهي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويحظى البرنامج بدعم عددٍ من أضخم الفنادق المرموقة، وينسجم بشكلٍ استراتيجي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي بوصفها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وأيضاً جعلها المدينة المفضلة للعيش والعمل والزيارة، وذلك بإثراء محفظتها من عروض الطعام الفريدة.

وتعتزم الكلية بدء البرنامج في الصيف المقبل، ويتمثل هدفه في إعداد كوادر عاملة تتمتع بأعلى الكفاءات في مجال فنون الطهي، إلى جانب تأهيل المرشحين لضمان أماكنهم في المستوى المبتدئ من البرنامج تزامناً مع توفير فرص استثنائية للتعلم والحصول على مردود مادي في الوقت ذاته، ويبرز هذا البرنامج التحولي حرص كلية دبي للسياحة على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بمواصلة تطوير المنظومة المصممة لتطوير ورعاية المواهب المحلية.

ويأتي البرنامج استكمالاً لالتزام كلية دبي للسياحة الإسهام في قطاع الضيافة المتنامي في المنطقة، ويمتد عامين لتمكين الطالب من الحصول على شهادة المستوى 4 في برنامج التلمذة المهنية لعمليات الطهي، ويقوم على نموذج دراسة عملية يتم تقديمها بالتعاون مع الشركاء في القطاع، وتشمل قائمة شركاء كلية دبي للسياحة في البرنامج جيتس هوسبيتاليتي، وهيلتون، وفندق جي دبليو ماريوت ماركي دبي، ومن المتوقع التعاون مع مزيد من الشركاء في المستقبل القريب.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: يهدف برنامج التلمذة المهنية على عمليات الطهي إلى توفير مصدر جديد لتوظيف واختيار المواهب في مجال فنون الطهي، كما يبرز التزامنا تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بتعزيز مكانة الإمارة لتكون واحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية.

وأوضح قائلاً: إن هذا البرنامج هو الأول من نوعه، ويوفر لنا نموذجاً لتقديم التدريب المهني في مجالات أخرى، وتتمحور نسبة 60% من الدراسة في البرنامج في التحضير الوظيفي، ما يوفر للطلاب نقطة انطلاق متميزة نحو مسيرتهم المهنية المستقبلية.

شركاء

وعبّر شركاء البرنامج الرئيسيون عن حماسهم الشديد للمشاركة، حيث أكّدت "جيتس هوسبيتاليتي" أهمية هذه المبادرة الفريدة، مشيرةً إلى أن البرنامج يسهم في تعريف المتدربين على أحدث مستجدات القطاع بشكلٍ دائم.

قال نعيم معدد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جيتس هوسبيتاليتي: يساعد هذا البرنامج المطاعم على تدريب طواقمها ضمن أفخم المطابخ المزودة بأحدث التقنيات، بينما تسهم الطبيعة الملحة لبيئة المطابخ في غرس أخلاقيات الانضباط والعمل لديهم، إلى جانب اكتساب المتدربين لمهارات إدارة الوقت.

ويشترط البرنامج أن تكون أعمار المشاركين 18 عاماً على الأقل، واستيفاء متطلبات القبول في كلية دبي للسياحة، إلى جانب اجتيازهم مقابلة بإشراف أحد الشركاء في القطاع، ويخضع المشاركون في نهاية البرنامج لاختبار عملي يتم تحديده من قبل جهات التقييم في كلية دبي للسياحة، ويحدد مستوى إنجازاتهم وفق معايير أداء معينة على مقياس النجاح والكفاءة والتميز، كما يشتمل التقييم على مراقبة الأداء الفعلي للمتدربين في البرنامج، فيتعين على جميع الطلاب تقديم ملاحظات مكتوبة عن تجربتهم، ليحظى المتدربون الناجحون بعدها بفرصة للحصول على وظيفة بدوام كامل مع الجهة الشريكة في القطاع.

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