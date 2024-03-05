«بروبرتي فايندر»: انطلاقة قوية لعقارات دبي تمهد لموسم مزدهر في 2024

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «بروبرتي فايندر»، بوابة التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أبرز الاتجاهات التي هيمنت على سوق دبي العقاري في فبراير 2024، والتي اكدت الانطلاقة القوية التي تمهد الطريق لموسم عقاري مزدهر هذا العام.

وارتفعت تصرفات دبي العقارية في فبراير 27% على أساس سنوي، بعد تسجيلها 11.900 معاملة، مقارنة مع 9.371 معاملة في فبراير 2023. واستمراراً لزخم عام 2023 شهد فبراير 2024 ارتفاعاً كبيراً بقيمة المعاملات بلغ 36.6 مليار درهم، بزيادة 35% بالمقارنة مع الشهر المقابل العام الماضي.

وبحث 59% من المهتمين بشراء عقارات عن شقق سكنية، بينما اهتم 41% بامتلاك الفلل أو التاون هاوس. بالمقابل اهتم 80% من المستأجرين بالبحث عن شقق، وتركز اهتمام 20% على استئجار الفلل أو التاون هاوس، وبحث 60.7% من المستأجرين عن شقق مفروشة، بينما اهتم 36.6% بخيارات غير مفروشة، وبحث 55.5% من الأشخاص القادرين على تحمل تكاليف استئجار الفلل أو التاون هاوس عن وحدات غير مفروشة، و42.6% عن خيارات مفروشة.

وبحث 36% من المستأجرين عن شقق سكنية بغرفة نوم واحدة، و31% عن شقق بغرفتي نوم، و22% عن شقق استوديو، بينما اهتم 42% باستئجار فلل أو تاون هاوس من 3 غرف نوم، و35% بحثوا عن وحدات من 4 غرف نوم وأكبر. وبالمقابل اهتم 33% بشراء شقق بغرفة نوم واحدة، و35% بشقق من غرفتي نوم، و15% بحثوا عن شقق استوديو، أما الفلل والتاون هاوس فكان نصيبها 40% من المهتمين بشراء وحدات مكونة من 3 غرف نوم، بينما بحث 44% عن خيارات من 4 غرف نوم أو أكبر.

شراء الشقق

وشملت المناطق التي سجلت أكبر عدد من عمليات البحث بقصد شراء الشقق: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا، بينما ضمت قائمة المناطق المرغوبة لشراء الفلل أو التاون هاوس دبي هيلز استيت، الفرجان، المرابع العربية، نخلة جميرا، ومدينة محمد بن راشد، أما أبرز المناطق، التي بحث عنها المستأجرون فشملت: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، ديرة. وحظيت دبي هيلز استيت وداماك هيلز 2 والبرشاء وجميرا وأم سقيم باهتمام أكبر من قبل الباحثين عن استئجار فلل أو تاون هاوس. وسجل حجم التصرفات في قطاع الوحدات العقارية الجاهزة زيادة ملحوظة بلغت نحو 23% على أساس سنوي، مع 5500 معاملة، بينما ارتفعت قيمة التصرفات 46%، مسجلة 23.5 مليارا.

وشهدت عقارات دبي في فبراير زيادة في طلب الوحدات على الخريطة بلغت 31% على أساس سنوي، مع تسجيل 6.385 معاملة، كما ارتفعت قيمة المبايعات 18.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 13 مليار درهم، مقارنة مع 11 ملياراً في فبراير 2023.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: سعداء بالنتائج المبهرة، التي حققها شهر فبراير، مواصلاً الزخم الكبير، الذي بدأ منذ يناير، وهو مؤشر إيجابي على استمرار نمو القطاع العقاري وتطوره في عام 2024، وقد أظهر هذا الشهر نمواً ملحوظاً في القطاع العقاري، من حيث قيمة المعاملات وعددها، الأمر الذي يظهر مرونة القطاع وديناميكيته وتعزيزاً للتوجه الإيجابي العام والفرص الواعدة للمستثمرين والباحثين عن العقارات على حد سواء.

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