افتتاح منشأة «جرينيريشن» للمنتجات الزراعية المتخصصة في مدينة دبي الصناعية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جرينيريشن»، شركة البستنة التي أسست لتواكب احتياجات المستقبل وتختص بزراعة المحاصيل النادرة وتوريد المكونات التي يتم إنتاجها خصيصاً لتلبية متطلبات قطاعات المطاعم والضيافة، إطلاق أعمالها رسمياً في دبي لتقدم مجموعة من المنتجات الزراعية المحلية إلى قطاع الأغذية الحيوي في دولة الإمارات. وتتخذ شركة «جرينيريشن» من مدينة دبي الصناعية مقراً لها، ويتولى رومان أوليانوف، المؤسس والشريك الإداري، قيادة جهود الشركة التي اكتسبت خبرتها الشاملة من إمداد نخبة من مطاعم أوروبا بالمنتجات الطازجة وتشغيل سلسلة من المزارع العمودية في أوروبا الشرقية.

وقال رومان أوليانوف، المؤسس والشريك الإداري في «جرينيريشن»: نلتزم في جرينيريشن توفير مجموعة غنية من المنتجات المتميزة على مستوى السوق، ونركز على تقديم تشكيلة من المنتجات عالية الجودة، ومن ذلك خضراوات الميكروجرين (الإنباتات الصغيرة) والنباتات الفريدة والخضراوات الورقية صغيرة الحجم والزهور الصالحة للأكل، ما يضمن للطهاة ومتخصصي تحضير المشروبات الحصول على مكونات طازجة مزروعة محلياً، ويسرنا تقديم ما يزيد على 70 نوعاً جديداً من المحاصيل النادرة المزروعة بأحدث تقنيات الإنتاج ووحدات الزراعة المائية في دولة الإمارات، بما يتيح لنا إنتاج محاصيل خالية من المبيدات الحشرية على مدار العام، ومن بينها محاصيل حصرية بجرينيريشن.

وتعتمد «جرينيريشن» على مزرعتها الخاصة الممتدة على مساحة آلاف الأمتار المربعة بمدينة دبي الصناعية، والمصممة على يد نخبة من المهندسين الزراعيين والمتخصصين. وتتضمن المنشأة نظاماً مزوداً مراحل متعددة من معدات الزراعة المائية، وهي حاصلة على اعتماد سلامة الأغذية HACCP ومعيار آيزو. وتتمتع الشركة بالقدرة على تلبية احتياجات نحو 1,200 مطعم بدبي.

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