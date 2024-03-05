غرفة دبي العالمية تعرّف مجتمع الأعمال بفرص التوسع في المغرب والسنغال

المصدر: دبي _ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية جديدة ضمن مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر» لتعريف مجتمع الأعمال في الإمارة بالمشهد التجاري والاستثماري، وأهم فرص الأعمال في كل من السنغال والمغرب، وذلك بحضور أكثر من 95 ممثلاً عن شركات القطاع الخاص بدبي.

وأتاحت فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر» للحضور من ممثلي الشركات المحلية فرصة الاطلاع عن كثب على واقع ومتطلبات مختلف قطاعات الأعمال بالسنغال والمغرب، كما استعرضت أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها غرفة دبي العالمية للشركات والمستثمرين بتوسيع عملياتهم دوليا.

وخلال كلمته، قال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تزخر أفريقيا بإمكانات هائلة وآفاق واعدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. وتأتي الأسواق الأفريقية بمقدمة الأسواق التي تركز عليها غرفة دبي العالمية بهدف الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تقدمها للشركات العاملة بدبي. وتتماشى جهودنا لتعزيز ازدهار ونمو مجتمع الأعمال المحلي في الأسواق العالمية الواعدة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لدعم التوسع الخارجي لشركات دبي، وتعزيز انتشار خدماتها ومنتجاتها عالمياً بما يساهم في تعزيز تجارة الإمارة الخارجية».

وتضمنت الفعالية عرضاً تقديمياً لأوجه التكامل الرئيسية بين دبي والقارة الأفريقية مع التركيز على قطاعات التجارة والاستثمار الواعدة لشركات دبي في أسواق السنغال والمغرب. وتم تحديد عدة مجالات واعدة للاستثمار والاستيراد والتصدير في السنغال والمغرب، بما يشمل منتجات الألمنيوم والفواكه والمكسرات في المغرب، إضافة إلى الزراعة وتربية الأحياء المائية وصيد الأسماك والسياحة كقطاعات رئيسية واعدة في السنغال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز