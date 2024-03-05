معرض دبي للأخشاب ومكائنها ينطلق اليوم بمشاركة 42 دولة

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات النسخة الـ 20 من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، بمشاركة 7 أجنحة عرض دولية و682 عارضاً من ما يزيد عن 42 دولة حول العالم، لاستعراض أبرز اتجاهات الصناعة وأحدث التطورات التقنية والمنتجات الخشبية.

ويقدم معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب على مدار 3 أيام إلى جانب المعرض الرئيسي، باقة من الفعاليات والأنشطة أبرزها المؤتمر الذي يضم جلسات نقاشية وكلمات رئيسية يشارك فيها نخبة الخبراء والمتخصصين والعاملين في القطاع، لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات والاتجاهات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ويتم على هامش المعرض تكريم الفائزين في جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب، بهدف تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الأخشاب على تقديم حلول وأفكار جديدة مبتكرة لمواجهة التحديات ذات الصلة بالقطاع.

ويجمع المعرض مئات العارضين من دول مختلفة حول العالم أبرزها، الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا واسبانيا والصين والهند وبولندا وروسيا والبرتغال ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى والدول الأوروبية ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا. إلى جانب موردي وتجار وموزعي مواد البناء المحليين والدوليين ومصنعي الأثاث والآلات والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمقاولين والمطورين.

ما يتيح فرصة مثالية للتواصل وعقد اجتماعات ثنائية B2B واحتمالية إبرام شراكات وإيجاد عملاء وفرص استثمارية جديدة.

ويتيح المعرض للمشاركين فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الخشبية ومستلزمات الإنتاج تشمل الخشب المنشور، والخشب الهندسي، والألواح الليفية، والخشب الرقائقي، والألواح، إلى جانب استعراض الأدوات والملحقات، والآلات الخشبية، والمواد الكاشطة.

والمعرض هو واحد من سلسلة دورات المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، حيث تم تنظيم الدورة الثامنة من معرض القاهرة الدولي في ديسمبر 2023، كما سيتم تنظيم الدورة الأولى من المعرض السعودي في الرياض من 12 إلى 14 مايو.

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