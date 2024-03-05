دورة ناجحة لـ«معرض القوارب» تعزز مكانة دبي مركزاً للسياحة والترفيه البحري

المصدر: دبي – البيان

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أعلن معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن اختتام فعالياته بعد أسبوع ناجح شهد العديد من صفقات بيع القوارب عالية القيمة، والحوارات القيّمة المخصصة للبحث في آخر تطورات القطاع، وغيرها من الاتفاقيات والشراكات الرائدة الكفيلة برسم الملامح المستقبلية لعالم اليخوت، حيث عزز المعرض مكانة الإمارة مركزاً سياحياً لأنشطة الأعمال والترفيه البحرية. ويتميز المعرض بكونه واحداً من أكثر معارض القوارب تأثيراً حول العالم، لا سيما بفضل دوره في تسريع تطور قطاع اليخوت العالمي على مدى أيامه الخمسة، ليتماشى بفضل هذا النجاح مع مكانة دبي المتنامية ضمن أشهر الوجهات العالمية للسياحة الترفيهية البحرية.

وفيما يلي بعض من أبرز التطورات التي شهدها المعرض خلال أيامه الخمسة:

ارتفاع المبيعات

مثل معرض دبي العالمي للقوارب منصة رائدة تربط أهم صناع القوارب بالأفراد أصحاب الثروات، علماً أن أكبر المبيعات المحققة خلال المعرض سجلتها شركة التهاوس لليخوت، التي باعت يخت لامبورغيني 63، من صناعة تكنومار لليخوت، لأحد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت بياتريس تشيكاردي: «لقد كان المعرض مشوقاً وغنياً بالصفقات المحتملة التي أوشكنا على إتمام بعضها اعتباراً من اليوم الثاني. واستقبل جناحنا هذا العام مشترين محتملين من شريحة الشباب من مختلف الدول. يمثل المعرض المنصة المثالية للقاء المختصين من مستوى القطاع، كما يوفر أفضل مكان حول العالم لتعزيز آفاق التعاون».

وباعت شركة سان لورينزو ثلاثة يخوت خلال المعرض، مما يعكس دور المعرض ركيزة لتحقيق مبيعات مجزية من خلال الوصول إلى المشترين المحتملين الجدد والتواصل مع العملاء القائمين. وقال ممثل الشركة بالمعرض: «سعداء للغاية هذا العام، لا سيما أننا استقبلنا عدداً أكبر من الزوار قياساً بالعام الماضي. وقد شاركنا بثلاثة قوارب للمرة الأولى، ونجحنا بالفعل في بيعها بالكامل. ونأمل أن نعرض عدداً أكبر من القوارب في المرة المقبلة».

وقالت عبير الشعالي، نائب العضو المنتدب لشركة جلف كرافت: «باعت مجموعة جلف كرافت عدداً من أبرز قواربها خلال المعرض، بدءاً من يخوت ماجيستي، ويخت نوماد، وعلامتي سيلفركرافت وسيلفركات، علماً أننا لا نزال نضع اللمسات الأخيرة على بعض الصفقات الأخرى. ونؤكد مواكبتنا الدائمة لآخر التوجهات العالمية والتزامنا الثابت بالتطور بالتوازي مع القطاع».

ونجحت مجموعة إم تي إم، التي شاركت في المعرض للمرة الـ 18، في بيع 10 من مركبات الجت سكي، مؤكدة أنها ستعود العام المقبل من جديد بعد الاستجابة المذهلة والمتنامية التي تحظى بها منتجات العلامة كل عام. قال بسام وزافي، المدير العام لمجموعة إم جي إم: «تشكل المبيعات التي سجلناها خلال المعرض هذا العام ثمرة للتنظيم المذهل للفعالية. أعتقد أنها الدورة الأفضل لغاية الآن. سنواصل جهودنا العام المقبل وسنقوم بحجز مكاننا في المعرض منذ الآن».

أبرز الاتجاهات

واستقبلت أجنحة الجهات العارضة مجموعة متنوعة من الزوار والمشترين، بينما لمس العديد من صناع القوارب مدى التنوع الذي تميزت به دورة هذا العام، لا سيما مع زيادة المشترين المحتملين من أوروبا والدول العربية. وفي إطار التركيز المستمر لمعرض دبي العالمي للقوارب على الاستدامة، استعرضت شركة سانريف لليخوت يختين كهربائيين بالكامل. وتعتمد هذه اليخوت مفهوم كفاءة الطاقة وحلول تكييف الهواء المستدامة الموفرة للطاقة، إلى جانب تصنيع مكونات اليخت من مركبات نباتية. وستقام الدورة الواحدة والثلاثين في دبي هاربر خلال فبراير 2025.

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