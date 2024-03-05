«ستيفي» العالمية تكرم الفائزين بالجائزة.. وجمعيات أسر التوحد تحصد الذهبية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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شهدت إمارة رأس الخيمة بمنتجع موفنبيك جزيرة المرجان حفلاً كبيراً لتكريم الفائزين بجوائز «ستيفي»، لدورتها الخامسة 2024 برعاية غرفة تجارة رأس الخيمة، حيث تم توزيع 446 جائزة على الفائزين بها من 18 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان نصيب دولة الإمارات وحدها 218 جائزة، منها 56 ذهبية، و162 ما بين برونزية وفضية، وسط حضور مميز.

وكان أول المكرمين بالحفل الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد بالسعودية، والتي حصدت جائزة «ستيفي الذهبية» للابتكار على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن مشروعها الإبداعي «ريشة طيف».

وضمت قائمة الفائزين بالجائزة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مجموعة تيكوم، جمارك أبوظبي، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، النيابة العامة بدبي، مجلس أبوظبي الرياضي، هيئة الطرق والمواصلات دبي، مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بلدية منطقة الظفرة أبوظبي، المنطقة الحرة بدبي، دي أتش أكسبريس، ودائرة الأراضي والأملاك دبي، شركة سيراميك رأس الخيمة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، تشجيع جائزة «ستيفي» ثقافة التميز والإبداع، وتأثيرهما الإيجابي على رفع التنافسية لمواكبة المتطلبات المتزايدة في مختلف أنحاء العالم.

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