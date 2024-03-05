بدء الاكتتاب في 24.99 % من أسهم «باركن» اليوم

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يبدأ اليوم الاكتتاب العام في طرح «باركن» حيث تطرح الشركة 24.99% من أسهمها، أو 749.7 مليون سهم من رأس مالها، بقيمة اسمية 0.02 درهم للسهم. وتبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الإمارات اليوم وتستمر إلى 12 الجاري ويبدأ الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين اليوم حتى 13 مارس.

وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد عبر عملية بناء سجل الأوامر وما يليها، حيث يقوم المستثمرون المشاركون في الطرح الخاص بالأفراد في الإمارات بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح، ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج الشهر الجاري بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية، والموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي .

وذكرت «باركن» أن جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي حصص حالية مملوكة لصندوق دبي للاستثمارات «المساهم البائع» الذي يحتفظ بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية الاكتتاب، بما يتماشى مع القوانين وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية. (دبي - محمد عباس)

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