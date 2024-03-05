2.92 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي ـ البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.92 مليار درهم تمت عبر 1052 صفقة. وتم تسجيل 869 مبايعة بقيمة 2.43 مليار درهم، منها 91 مبايعة لأراضٍ، و600 مبايعة لوحدات سكنية و178 مبايعة لمبان.

وتصدرت صفقة بيع قطعة أرض تجارية في منطقة النهدة 2 بقيمة 250 مليون درهم أهم المبايعات وشهد السوق صفقة بيع قطعة أرض سكنية في منطقة ليوان بقيمة 75 مليون درهم.

وسجلت الرهون 430.4 مليون درهم عبر 152 معاملة، منها 43 رهناً لأراض، و81 رهناً لوحدات سكنية، و28 رهناً لمبان أهمها صفقة رهن قطعة أرض سكنية في منطقة ليوان بقيمة 75 مليون درهم. وتم تسجيل 31 هبة بقيمة 59.8 مليون درهم.

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