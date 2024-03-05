سوق دبي يتماسك فوق 4300 نقطة بدعم «القيادية»

المصدر: دبي - محمد عباس

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تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4300 نقطة في ختام تداولات أمس، بدعم الأسهم القيادية، ليغلق مؤشر السوق عند 4326.62 نقطة، منخفضاً بـ0.69%.

واستحوذت 4 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«ديار للتطوير» و«الاتحاد العقارية» بسيولة ناهزت 182.55 مليون درهم، بنسبة 54.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 334.7 مليون درهم.

وارتفع «تكافل الإمارات» 8.4%، وشعاع كابيتال 4.7%، والاتحاد العقارية 4.5%، والإثمار القابضة 4.4%، وديار للتطوير 1.6%، وإعمار للتطوير 1.2%، والإمارات دبي الوطني 0.87%. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 49 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 120.95 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 71.94 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.07% إلى مستوى 9285.59 نقطة. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 208.5 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 85.2 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 44.7 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم ريسبونس بلس القابضة 15%، والفجيرة لصناعات البناء 14.9%، والشارقة للأسمنت 6.7%، وغذاء القابضة 4.9%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.23 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 892.55 مليون درهم في سوق أبوظبي، و334.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 453 مليون سهم عبر تنفيذ 23.4 ألف صفقة.

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