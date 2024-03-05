1600 شركة في جزيرة الريم تنضم إلى سلطة سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تنضم أكثر من 1600 ترخيص تجاري لشركات قائمة في جزيرة الريم إلى سلطة سوق أبوظبي العالمي، وفق الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، حمد المزروعي، مع إتمام عملية نقل الشركات خلال العام الجاري.

وأشار المزروعي على هامش لقاء لمجتمع الأعمال بالجزيرة، أمس، إلى سلاسة ومرونة عملية الانتقال وفق توجيهات القيادة لتذليل أي معوقات على هذا الصعيد حيث تم منح مهلة في يونيو من العام الماضي كفترة انتقالية لتوفيق أوضاع الشركات القائمة وذلك حتى نهاية العام الجاري 2024، مع منح تراخيص مجانية للشركات القائمة إلى نهاية أكتوبر المقبل، فيما تم التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية للنقل الفوري لمنظومة إصدار التراخيص للشركات الجديدة إلى سلطة السوق.

وأوضح المزروعي رداً على سؤال لـ«البيان»، بأنه تجرى حالياً مراجعة أسقف الرسوم وكلفة الإصدار لإرساء معدل تنافسي يشجع الشركات والتراخيص التجارية القائمة على استمرارية أعمالها داخل نطاق الجزيرة، إلى جانب جذب الشركات الجديدة، بما يساعد على تنمية الزخم الاقتصادي لمجتمع الأعمال.

وتوقع المزروعي، ارتفاع عدد الشركات المنضمة للسوق وفقاً لعدد التراخيص المنضمة مع تحول السوق إلى أحد أكبر المناطق المالية في العالم مع بصمة جغرافية تقارب 14.3 مليون متر مربع، مضيفاً أن السوق يواصل بشكل عام تعزيز قدرته التنافسية مع تحقيق معدل نمو سنوي قدره 35% على مدار عامي 2022 و2023.

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