«إس آند بي»: الشركات الخليجية تحافظ على مرونتها رغم ضعف النمو العالمي

المصدر: دبي - البيان

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قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن معظم الشركات وكيانات البنية التحتية في دول الخليج تستفيد من الظروف الائتمانية الداعمة على نطاق واسع في أسواقها المحلية، على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت روان عويدات، محلل ائتماني في الوكالة: «من المتوقع أن تحافظ معظم التصنيفات الائتمانية للشركات وكيانات البنية التحتية الخليجية على مرونتها في مواجهة الضعف في النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة في العام 2024».

وأردفت: «نعتقد أن مخاطر إعادة التمويل قابلة للإدارة إلى حد كبير لمحفظتنا من الشركات وكيانات البنية التحتية المصنفة لدينا، حيث إن 75% - 80% من الديون المستحقة في عام 2024 هي من نصيب كيانات مرتبطة بالحكومة حاصلة على درجة عالية من التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى الديون المطلقة المُبلغ عنها عبر المُصْدرين من الكيانات المرتبطة وغير المرتبطة بالحكومة في المنطقة مستقر نسبياً، وبموجب السيناريو الأساسي لدينا لعامي 2024 و2025 فإن إجمالي الديون المُبلغ عنها بالكاد سيتغير، على الرغم من احتياجات الإنفاق الكبيرة».

وتوقعت تاتجانا لسكوفا، محلل ائتماني في الوكالة، نمو أرباح القطاع غير النفطي بنحو 7% في عام 2024 مقابل 15% في عام 2023.

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