«سیاحة عجمان» تستعرض معالمھا في بورصة برلین للسفر 2024

المصدر: عجمان – البيان

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أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان مشاركتھا في معرض بورصة برلین للسیاحة والسفر 2024، المعروف أیضاً بـ«آي تي بي برلین»، والذي یُعد من بین أبرز المعارض التجاریة في السفر على مستوى العالم ویُقام ھذا الحدث من 5 وحتى 7 مارس من سنة 2024 في برلین.

وتھدف المشاركة إلى عرض المقومات السیاحیة والثقافیة المتنوعة في الإمارة وتعزیز الوعي بجاذبیتھا وجھة سیاحیة متمیزة، مع التركیز على تعزیز التبادل الثقافي، وبناء شراكات واعدة، وتعزیز الروابط السیاحیة بین عجمان والمجتمع العالمي.

رؤیـة استراتیجیة

وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجـمان: «إن النمو الرائع الذي حققته عجمان في الـعام الماضي یبرز الـتزامھا القوي تجاه تطویر القطاع السیاحي، وھـو إنجاز یبرز الجھود المسـتمرة والرؤیـة الاستراتیجیة للإمارة في تعزیز جاذبیتھا وجھة سیاحیة رائدة».

وأضاف: «تـتمیز عجـمان بـتراثھا الـثقافـي الفرید والغني، وبـمشاركتنا الفعالة فـي المعرض، نتوقـع أن یتعرف العالم إلى جمالھا وتنوعھا كما أن نجاح عجمان فـي قـطاع السیاحة یبرز التفرد والابتكار فـي تقدیم تجارب متمیزة للزوار ونتطلع إلى اسـتمرار ھـذا التطور الإیجابي وتحقیق مزید من النجاحات في المستقبل».

تجارب شاملة

وتشكل التجارب الثقافیة في عجمان نسیجاً غنیاً یتجسد في الأسواق التقلیدیة، ورحلة فریدة في عالم الطھي تتنوع بین المطاعم الشعبیة والعالمیة وتتكامل ھذه التجارب بشكل مثالي مع مجموعة من المتاحف المتنوعة.

ومن بین ھذه المعالم في عجمان یبرز متحف عجمان، الذي یروي قصة الإمارة ومسار تطور سكانھا على مدى 5000 عام قبل المیلاد، ما یمنح الزوار فھماً شاملاً للتراث الغني للمنطقة.

المسار التراثي

إلى جانب ذلك، تم افتتاح المسار التراثي في مطلع ھذا العام، ویبرز الجوھر المستدام لعجمان إمارة تاریخیة نابضة بالحیاة ما یمثل خطوة مھمة نحو الحفاظ على تراث عجمان الغني وتعزیزه.

ویعد «المسار التراثي» إضافة قیمة لتطویر المشھد التراثي في المنطقة، ویعزز التواصل مع التاریخ والثقافة لدى سكان عجمان وزوارھا.

وإضافة إلى المشھد الثقافي، تم افتتاح متحف بیت راشد الخضر في سنة 2023، والذي یُظھر الشعر تعبیراً فنياً ووسیلة لنقل التراث والقصص.

عشاق المغامرات

تشمل الفعالیات في عجمان أنشطة متنوعة تلبي رغبات عشاق المغامرات، إضافة إلى فرص المشي لمسافات طویلة في المناطق الطبیعیة الخلابة في منطقة الزوراء.

وتوفر منطقة مصفوت، تجربة فریدة لاستكشاف المنطقة عن طریق توفیر مسارات لركوب الدراجات الجبلیة واكتشاف الطبیعة الخلابة.

نمو الاستثمار

وحتى نهاية سنة 2023، تحتضن عجمان 50 فندقاً ومنتجعاً بمجمل 4292 غرفة وشھدت الإمارة نمواً هو 11% في الإیرادات وزیادة 6% في معدل الإشغال 2023 مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقریر شركة سمیث لبحوث السفر STR. ووفقاً للتقریر، تتفوق عجمان على منافسیھا بمعدل إشغال 82%.

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