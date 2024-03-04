«أبوظبي للاستثمار» يطلق شراكة مع النجم العالمي إدريس إلبا

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد مكتب أبوظبي للاستثمار شراكة جديدة مع الممثل العالمي الشهير والناشط في مجال العمل الإنساني، إدريس إلبا، لتسليط الضوء على رؤية أبوظبي الطموحة، لتحقيق مستقبل مستدام وآمن للاحتياجات العالمية من الغذاء والمياه.

وتستفيد هذه الشراكة من جهود أبوظبي لتكريس مكانتها كمركز عالمي رائد في توظيف الابتكارات التكنولوجية لإنتاج الغذاء ومعالجة المياه، وتأتي هذه الاتفاقية بعد إطلاق مبادرة محمد بن زايد للماء للتعامل مع تحدي ندرة المياه على مستوى العالم.

وتواصل أبوظبي جهودها الرائدة لتأمين مستقبل الغذاء والماء المستدام على مستوى العالم بالاستفادة من شبكتها اللوجستية المتقدمة، التي تغطي 33% من سكان العالم، وقدرتها الكبيرة على توفير التمويل اللازم لنمو ونجاح الأعمال، وبنيتها التحتية المتطورة وأطرها التشريعية الداعمة، إلى جانب عقد الشراكات العالمية المختلفة لتحقيق هذه الأهداف.

ريادة

ويهدف التعاون الجديد مع النجم العالمي إدريس إلبا، عبر مجموعته الاستثمارية «أكونا»، لاستعراض مبادرات أبوظبي الرائدة في تطوير الأغذية الجديدة، والتحول الزراعي، وتقنيات معالجة المياه، حيث تهدف أبوظبي إلى تحقيق الريادة في زراعة الطحالب الدقيقة، وتطوير آليات الاستزراع السمكي لأنواع رئيسية من الأسماك، إلى جانب ابتكار الحلول التكنولوجية لنظم معالجة المياه بالتناضح العكسي.

وتلتزم مجموعة «أكونا» برعاية نمو الصناعات وريادة الأعمال الأفريقية، من خلال عقد شراكات استراتيجية في كافة القطاعات، والاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وفي التقنيات المبتكرة، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية رفيعة المستوى عبر قارة أفريقيا وخارجها.

حملات

وسيستهل النجم العالمي إلبا هذا التعاون بالمشاركة في برامج وحملات توعية عالمية لإلهام وتسريع آليات تطوير إنتاج الغذاء والمياه، وتسليط الضوء على مسيرة تطور أبوظبي وبروزها كنموذج فريد لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية إيجابية للأجيال القادمة. وتشمل هذه الجهود أيضاً التعاون مع نخبة من المؤسسات العالمية مثل «ناشيونال جيوغرافيك» لإبراز النتائج العالمية المؤثرة للمبادرات المستقبلية، التي تضطلع بها أبوظبي.

حلول

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تسعى أبوظبي إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتحويلها إلى فرص تعود بالنفع على الجميع. نعمل على ريادة جهود الابتكار في مجال إنتاج الغذاء والمياه والاستدامة والنمو، ونواصل التعاون مع شركائنا لابتكار وتوظيف الحلول المتطورة القادرة على التعامل مع التحديات الغذائية والبيئية العالمية. ويسعدنا العمل مع الشخصيات العالمية الملهمة والمؤثرة، والتي تشاركنا رؤيتنا الطموحة للمستقبل. وستلعب شراكتنا مع إدريس إلبا دوراً رئيسياً في استشراف مستقبل الأمن الغذائي والمائي على مستوى المنطقة والعالم».

مبادرة

وقال إدريس إلبا، رئيس ومؤسس مجموعة «أكونا»: «نستعد للانطلاق في مبادرة عالمية لتوفير مستقبل أفضل للجميع، مستلهمين الجهود الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكلنا ثقة بأن تعاوننا مع المبتكرين والمهندسين ورواد الأعمال في التكنولوجيا، الذين يكرسون جهودهم لمواجهة التحديات الأكثر أهمية في العالم، ستمكننا من توظيف الطموحات المستقبلية لدولة الإمارات في اكتشاف حلول جديدة لتعزيز التغير الإيجابي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية في أنحاء العالم».

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