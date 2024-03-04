توفير 300 فرصة وظيفية في القطاع العقاري للمواطنين بدبي

المصدر: البيان

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اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بنجاح اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين 2024 الذي تم تنظيمه بمشاركة 53 شركة عقارية عرضت 300 فرصة وظيفية تخصصية في القطاع العقاري.

وتم تنظيم الحدث بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتيّة (نافس)، وهيئة تنمية المجتمع، والراعي الرئيسي «إعمار»، بهدف استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية لدخول السوق العقاري.

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