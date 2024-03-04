كونفيدنت الهندية تبدأ فصل جديد لعلامتها التجارية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تبدأ مجموعة «كونفيدنت»، العلامة التجارية العقارية التي تأسست عام 2006، في فصل جديد من التوسع من خلال مشاريع متعددة في دبي، ما يعكس النجاح الذي تحقق في الهند.

وتحتفل مجموعة «كونفيدنت»، بالذكرى الثامنة عشرة لتأسيسها هذا العام. مع إرث مبني على تطوير الجودة، والتسليم في الوقت المناسب، ورضا العملاء.

برزت مجموعة «كونفيدنت» كحجر أساس في صناعة العقارات في ولاية كيرالا وكارناتاكا، بالهند حيث تضم أكثر من 203 مشروعاً تمتد على مساحة 100 مليون قدم مربع تقريباً من التطوير. وتمتلك وتدير عدد من ملاعب الجولف والمراكز التجارية والمدارس والمنتجعات، ومئات المشاريع السكنية في ولاية كيرالا وكارناتاكا.

لقد اكتسبت رحلة مجموعة «كونفدينت»، التي تميزت بفريق مختص من الاحترافيين بما في ذلك المهندسين المعماريين والمهندسين والمصممين والمحاسبين القانونيين والمحللين الماليين والعديد من الخبراء الآخرين، ثقة أكثر من 21000 عميل راضٍ. وبينما تحتفل العلامة التجارية بالذكرى السنوية لتأسيسها، فإنها تبدأ في فصل جديد من التوسع من خلال مشاريع متعددة في دبي، ما يعكس النجاح الذي تحقق في الهند.

تحت القيادة الديناميكية لروهيت روي، يستعد فرع دبي لتحقيق نجاح غير مسبوق، مسترشداً بالقيادة الحكيمة للمؤسس ورئيس مجلس الإدارة، الدكتور روي. رؤية C. J. وروهيت روي، وذلك لتوفير الرفاهية الحقيقية بأسعار مناسبة.

إن إلتزام «كونفيدنت»، دليل على التميز والابتكار للمشروع الذي تم إنجازه خلال 11 شهراً منذ بداية الحفر إلى التسليم، ويضع معياراً جديداً للمعيشة الفاخرة في دبي. وشهد حفل الإعلان عن المشروع، الذي أقيم في 4 مارس 2024، بفندق فيرمونت، حضوراً مرموقاً للدكتور روي. C. J، وروهيت روي، والمهندس وليد صلاح، وشخصيات أخرى.

وتم أيضاً تسليم مفتاح رمزي إلى المشتري الأول في 04 مارس 2024.

وستكشف مجموعة «كونفيدنت» في المستقبل القريب عن 5 مشاريع أخرى في دبي والتي سيتم تطويرها بشكل فردي أو في شراكات في دبي.

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