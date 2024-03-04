«الرقابة المالية» بدبي يخرج الدفعة الأولى من منتسبي «المدقق الحكومي»

المصدر: دبي - البيان

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تعزيزاً لمنظومة الرقابة المالية على مستوى دبي وفي إطار تنمية وتطوير مهارات وقدرات المدققين، احتفى جهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج أول دفعة من منتسبي «برنامج المدقق الحكومي» الذي أطلقه الجهاز بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتخريج 20 منتسباً إلى البرنامج من 14 جهة حكومية في دبي، فحصل الخريجون على شهادة دبلوم مهني في «المدقّق الحكومي» معتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.

ويأتي البرنامج تماشياً مع أهداف الجهاز في الرقابة على المال العام وتعزيز المساءلة والشفَافَة والنزاهة، وبناء نخبة من المدققين القادرين على توظيف مهاراتهم للارتقاء بمنظومة الرقابة المالية.

ويهدف برنامج «المدقق الحكومي» إلى تأهيل المدققين وإكسابهم المهارات اللازمة في أنظمة الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية، إذ يتيح هذا البرنامج، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الفرصة للمتدربين للعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء والمختصين المهنيين الذين شاركوا خبراتهم وتجاربهم العملية في مجالات عملهم مع المتدربين.

وقال عبدالرحمن الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية بدبي: «يُسعدنا تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج المدقق الحكومي الذي يُعد خطوة نوعية في مساعينا نحو تسخير الإمكانات كافة لتعزيز منظومة الرقابة المالية على مستوى إمارة دبي وتأهيل المدققين وصقل قدراتهم بأفضل الممارسات والمهارات في مجالات الرقابة والتدقيق»، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج المتميّز، ومؤكداً ثقته بقدرة الخريجين على الارتقاء بمنظومة التدقيق المالي لتعزيز العمل الحكومي في الجهات الحكومية كافة في إمارة دبي.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يأتي برنامج المدقق الحكومي مبادرة بارزة وهادفة ضمن إطار جهود كل من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية من أجل تحسين وتطوير الأداء الحكومي في المجالات كافة ومن ضمنها مجال التدقيق المالي الذي يعد دعامة أساسية لتطوير العمل الحكومي».

وأكد الدكتور المري حرص الكلية على الإسهام في تنفيذ برنامج المدقق الحكومي، والتعاون مع جهاز الرقابة المالية في تحقيق أهدافه المتمثلة في حماية المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة والشفَافَة. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المدققين وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ أعمال الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية.

يذكر أن برنامج المدقق الحكومي تم تنفيذه في ثلاث مراحل، وهي التدريب الأكاديمي الأساسي، والتدريب العملي، والتأهيل للشهادات المهنية (اختيارية)، كما تضمنت مراحل التدريب تطبيقاً عملياً لما تمت دراسته في المرحلة الأكاديمية الأولى بمساعدة فريق عمل متخصص في مجال الرقابة والتدقيق.

جدير بالذكر أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مؤسسة بحثية وتعليمية أكاديمية تركز على الإدارة الحكومية والسياسات العامة في العالم العربي، وتهدف الكلية إلى دعم النهوض بالتميز الحكومي في دولة الإمارات والمنطقة العربية بشكل عام عبر تطوير منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والبحوث والدراسات، وتوثيق تجربة دولة الإمارات المتميزة، وتسهيل تبادل المعرفة بين الجهات الحكومية والمؤسسات في دولة الإمارات وفي الدول العربية.

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