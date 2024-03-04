نيشن وايد: رأس الخيمة وجهة عقارية مميزة بمشاريع عملاقة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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حصلت شركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات –دبي على المركز الثاني من حيث تحقيق أعلى مبيعات للعقارات في رأس الخيمة العقارية. جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز رأس الخيمة العقارية للعام 2023، الذي شهد حضور ومشاركة عشرات شركات الوساطة والمبيعات العقارية العاملة في الدولة.

وقالت نانسي يونس الشريك التنفيذي لشركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات:«لقد تمكنت شركتنا من تحقيق أداء مميز في العام 2023، حيث نجحت في استقطاب المستثمرين والمستخدمين النهائيين الراغبين بتملك العقارات في دولة الإمارات بشكل عام، وفي إمارة رأس الخيمة بشكل خاص، حيث تحولت رأس الخيمة إلى وجهة عقارية مميزة في ظل المشاريع العملاقة التي تشهدها في الوقت الراهن، واحتضانها لأهم وأرقى العقارات التي تتناسب مع جميع الراغبين بالتملك والشراء.

وأضافت نانسي:» إن حكومة رأس الخيمة تولي القطاع العقاري اهتماماً كبيراً خاصة مع دعمها وتشجيعها للمشاريع العقارية القائمة بها، حيث يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخول مزيد من المشاريع إلى السوق العقاري لتلبية الطلب المتزايد على الشراء والتملك في الإمارة".

وذكرت أيضاً أن رأس الخيمة تحولت إلى وجهة إقليمية هامة للاستثمار والتملك العقاري، مما ساهم في ارتفاع الطلب على شراء العقارات بها.

وأوضحت أن شركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات قد اكتسبت ثقة العملاء من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، إلى جانب أنها تملك قاعدة كبيرة من العملاء الذين يبحثون عن العقارات المميزة في مختلف إمارات الدولة.

وذكرت أن شركة نيشن وايد الشرق الأوسط قد حققت أداءاً مميزاً في العام 2023، حيث نجحت في تحقيق مبيعات عالية وكبيرة للعديد من المشاريع العقارية في الدولة، وساهمت في جذب المزيد من المستثمرين الراغبين بالإقامة وممارسة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.

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