مجموعة بن سليمان تُبرم إتفاقية مع «ميشلان» في دول الخليج ومصر والجزائر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة بن سليمان - OBS عن إبرام اتفاقية ترخيص رسمية استراتيجية مع شركة «ميشلان لايف ستايل ليمتد»، التابعة لمجموعة «ميشلان» الشهيرة. وتُغطي هذه الاتفاقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والجزائر.

ويمثل هذا التعاون بين الجانبين خطوة محورية ضمن استراتيجية «مجموعة بن سليمان» OBS الهادفة إلى توسيع نطاق حلول العناية بالسيارات ومنتجات نمط الحياة العصرية الفاخرة وتعزيز سمعة علامتها التجارية الخاصة.

وقال الدكتور «عمر بن سليمان»، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة بن سليمان» – OBS: «يتجاوز هذا التعاون مع شركة «ميشلان لايف ستايل ليمتد» كونه مجرد اتفاقية تجارية، إذ إنه يعكس تضافر الجهود والتقارب بين الرؤى المشتركة. حيث تأسست كل من «مجموعة بن سليمان - OBS» و«ميشلان لايف ستايل ليمتد» على ركائز متينة، ويتمثل هدفنا في الاستفادة من مكامن القوة هذه من أجل تحويل المنتجات العملية إلى تجارب رائعة تترك أثراً ايجابياً لدى العملاء والمستهلكين. ونحن سعداء بالقيمة التي تُضفيها هذه الشراكة ونلتزم بتطوير عروضنا للارتقاء بتجارب العملاء مع علاماتنا التجارية إلى آفاق جديدة بالكامل«، مؤكداً أن هذه الشراكة»تمثل فصلاً جديداً في رحلتنا نحو تحقيق أعلى معايير التميز من خلال منتجاتنا المبتكرة».

وسلّط عبد الله بن درويش، الرئيس التنفيذي لمجموعة بن سليمان - OBS، الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقية قائلا: إن معرفة فريقنا العميقة بالسوق والفهم الوثيق لمتطلبات عملائنا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والجزائر يعد أمراً محورياً في هذه الشراكة. ومن خلال محفظة منتجات «ميشلان لايف ستايل ليمتد» المرموقة ورؤيتنا الفريدة للسوق، فإننا نتهيأ لتقديم منتجات تلقى إقبالاً واسعاً من قبل عملائنا وتلبي مختلف احتياجاتهم وتطلعاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، تمهّد هذه الاتفاقية الطريق لمرحلة جديدة من الإنجازات في قسم الأبحاث والتطوير لدينا، بما يمكننا من تطوير وتصنيع منتجات مبتكرة جديدة بجانب تسويق وتوزيع المنتجات الحالية تحت علامة «ميشلان» العالمية وذلك استجابة لمتطلبات السوق. ويعد التعاون بمثابة شهادة على التزامنا الثابت بتحقيق الريادة في توفير أفضل منتجات العناية بالسيارات والسلع العصرية الفاخرة إلى عملائنا المتميزين من أصحاب الذوق الرفيع.

وبمقتضى الشراكة، ستتعاون مجموعة بن سليمان – OBS بشكل وثيق مع «ميشلان لايف ستايل ليمتد» بهدف طرح باقة متنوعة من المنتجات الجديدة المبتكرة المصممة خصيصاً لتناسب أذواق وتفضيلات العملاء في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والجزائر. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في إعادة تعريف عروض منتجات العناية بالسيارات وحلول نمط الحياة العصرية الفاخرة في المنطقة، من خلال دمج تراث «ميشلان» من التميز مع خبرة «مجموعة بن سليمان» - OBS الواسعة في السوق ونهجها المرتكز على العملاء.

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