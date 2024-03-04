«فيرست سيكيوريتي» تضع حجر الأساس لأول مركز تدريب أمني خاص في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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قامت شركة فيرست سيكيوريتي جروب بوضع حجر الأساس إيذانًا ببدء بناء مقرها الرئيس المتطور ومركز التدريب الأمني المستقبلي في مدينة دبي الأكاديمية والذي سينشئ أول مركز تدريب أمني خاص أكثر تقدمًا في المنطقة لتدريب وتطوير الكفاءات المهنية في مجال الأمن الخاص.

ومن المقرر أن يكتمل المشروع خلال 15 شهراً، وستبلغ مساحة البناء 7464 متراً مربعاً ( 80342 قدمًا مربعًا ) والذي يشمل فصول دراسية مجهزة بأحدث الاجهزة التعليمية المتطورة والذكاء الاصطناعي، نادي صحي، حمام سباحة، 150 موقفا للسيارات، إضافة لـ 10 محطات لشحن السيارات الكهربائية. سيتمكن مركز التدريب الأمني الخاص من تدريب 500 طالب في وقت واحد وإعدادهم للامتحان والحصول في نهاية المطاف على شهادات مصدّقة من قبل السلطات التنظيمية.

وفيرست سيكيورتي جروب، شركة إماراتية 100% ويتولى إدارتها مجلس إدارة حيوي يقدم المعرفة والخبرة والأبحاث العالمية الواسعة في طليعة العلوم. ويتجلى التزام الشركة بالتميز والابتكار من خلال تدشينها مشروعها الجديد لبناء مركز التدريب الأمني الخاص المتقدم، والذي يركز على تعزيز المهارات المهنية باستخدام التقنيات المتطورة.

وقال اللواء (م) شرف الدين السيد حسين شرف - رئيس مجلس إدارة فيرست سيكيوريتي جروب: «الأمن كمهنة أصبح أكثر تعقيدًا وتحديًا بسبب رقمنة جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك الأمن الخاص حيث تحدد التكنولوجيا مستوى الأمن والحماية باحترافية، ولهذا السبب سيتعين على المتخصصين في مجال الأمن الخضوع لتدريب منتظم وصارم من وقت لآخر»

مع تزايد عدد الأشخاص ذوي أعلى عائد صافٍ الذين يعتبرون دولة الإمارات وطنهم، أصبح قطاع الأمن الشخصي الخاص بمثابة عمل تجاري كبير، وقد أبلغ بعض مقدمي الخدمات عن ارتفاع الطلب على خدماتهم. وفي العام الماضي، اكثر من 5200 شخص من اثرياء العالم والمشاهير قدموا إلى دولة الإمارات. ووفقًا لتقرير هينلي عن هجرة الثروات الخاصة، حققت البلاد أعلى صافي تدفق لأصحاب الملايين في العالم في عام 2022.

وهؤلاء الأشخاص يقدرون خصوصيتهم وسلامتهم مما سيتعين على مقدمي خدمات الأمن رفع مستوي مهاراتهم المهنية حتى يتمكنوا من إدارة سلامة وأمن هؤلاء الأشخاص ذوي الثروات العالية جداً والمشاهير.

وقال اللواء (م) عبد العزيز البناي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لفيرست سيكيوريتي جروب «مع تغير تصور التهديدات بسبب استخدام التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والروبوتات وغيرها، يحتاج قطاع الخدمات الأمنية أيضًا إلى رفع مستوى مهارات المتخصصين في مجال الأمن بأحدث التقنيات. وسيساعد مركز التدريب الأمني الأول من نوعه المتخصصين في مجال الأمن على تحسين مهاراتهم وإعادة بناء مهاراتهم بأنفسهم».

مع تزايد الطلب على الاستخبارات الأمنية المتقدمة، سنقوم بنشر أفضل مجموعة تدريبية من خلال سد الفجوة بين النظرية والتطبيق. وبمجرد تشغيله بكامل طاقته، فإنه سيجذب أفراد أمن من الإمارات الأخرى بالإضافة إلى دول أخرى. ومع مرور الوقت، سيصبح هذا المركز في النهاية مركز التدريب الأمني المفضل. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المركز بحلول الربع الثالث من عام 2025.«

إضافة إلى ذلك فهي تعتمد على أكثر من 600 موظف وعضو فريق يتناوبون بتقديم أفضل حلول تصميمية وهندسية مبتكرة مصممة خصيصًا ضمن بيئة متعددة التخصصات، ومتخصصين ومدعومين بخبرتهم العميقة في مجموعة متنوعة من المشاريع الضخمة والمباني النموذجية.

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